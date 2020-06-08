Сланцы, Ленинградская область, 8 июня, 2020, 17:11 — ИА Регнум. Сланцевский суд Ленинградской области огласил приговор участнику боев без правил и националисту Вячеславу Дацика по делу о незаконном пересечении границы РФ и Эстонии. Мужчину осудили на год, но он уже в августе сможет выйти на свободу. Об этом 8 июня на его личной странице в одной из социальных сетей сообщила жена Виктория.

Фото: личная страница героини публикации Бойца без правил Дацика осудили на год за незаконное пересечение границы.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2019 года Дацик был задержан правоохранительными органами во время попытки помочь своему другу Дмитрию Вечкину незаконно пересечь границу России с Эстонией по реке Нарве.

Мужчин удалось задержать, когда те находились в лодке, над которой потеряли управление.

«Славе дали год, полгода он уже отсидел, сейчас еще два месяца — это потолок, он отсидит и в августе будет дома», — сообщила жена Дацика Виктория.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Дацик был приговорен российским судом к пяти годам колонии за серию ограблений салонов сотовой связи. Находясь под следствием, он бежал в Норвегию, которая отказала ему в политическом убежище.

Затем он отбыл там срок за незаконное ношение оружия, а после был депортирован в РФ, и в марте 2016 года Дацик освободился из колонии.

В 2016 году Дацика обвинили в нападении на публичный дом. Это событие вызвало большой общественный резонанс в Санкт-Петербурге. Он находился под стражей, но в феврале 2019 года был освобожден в связи с истечением срока давности.