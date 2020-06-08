Москва, 8 июня, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Стала известна заработная плата бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.

Мельников Александр Вагнер Лав

Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», бывший нападающий «Коринтианс» будет получать 800 тысяч евро, не учитывая бонусы.

Ожидается, что Лав подпишет однолетний контракт с «армейцами». Отметим, что 35-летний игрок не сможет помочь ЦСКА в оставшейся части сезона, согласно регламенту лиги. Его возвращение состоится лишь в следующем сезоне.

Напомним, что накануне Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс». Услугами игрока также заинтересован бразильский «Фламенго».