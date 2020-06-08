Барнаул, 8 июня, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Далеко не всё так благополучно с закрытыми социальными учреждениями в Алтайском крае, как рассказала об этом сегодня, 8 июня, президенту России Владимиру Путину медсестра Первомайского неврологического интерната — участница видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и некоммерческих организаций. В скандальном детском доме, о котором неоднократно рассказывал корреспондент ИА REGNUM, снова беда.

Цитата из к/ф «Подранки». Реж. Николай Губенко. 1976. СССР В детском доме

Не успело данное социальное учреждение избавиться от зачинщиков детских драк и беспорядков, как их место занял один из воспитателей. По словам подростка (имя и фамилия которого по понятным причинам будут названы только правоохранителям), мужчина, который не является воспитателем одной из групп, позволяет себе ненормативную лексику и угрозы в адрес детей. Судя по рассказу мальчика, все эти действия осуществляются с одобрения нового руководства детским домом:

«Мужик этот — воспитатель, который на нашей группе не работает, позвонил мне и угр о жал. Я обращался к директору, но директор никаких мер не принимает, в ответ молчит… Когда заходили к медику, медичка сказала, будет раздавать презервативы. Мы сказали: « Зачем? Они нам не нужны», — нам стало стыдно такое услышать! Спрашивали у директора: «Зачем нам раздавать презервативы? ». Она ответила: « Чтобы вы, выродки, не размножались!»

Напомним, скандальным этот детский дом стал несколько лет назад, когда выяснилось, что экс-директор данного социального учреждения злоупотребляет своими полномочиями, устроив на работу «мёртвую душу», также использует не по назначению средства.

Воспитанник данного детского дома говорит, что после смены руководства ничего не изменилось в лучшую сторону. Наоборот, еда в столовой стала ужасной, но на жалобы никто не реагирует. К тому же недавно, купаясь в бассейне, один из мальчиков разбил голову, потому что тренер был на больничном.

По словам воспитанников, несмотря на карантинные мероприятия, никто в детском доме не проводит дезинфекцию, не носит маски, не проветривает помещения, в которых собираются на линейки воспитанники. Конфликт с воспитателем дошел до того, что ребёнок боится попадаться к нему на глаза из страха, что тот его будет бить. Между тем он также опасается, что, как и другие, кто впал в немилость к руководству детского дома, он скоро окажется в психоневрологическом диспансере. Мальчик просит помощи.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 июня вДень социального работника, Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с социальными работниками государственных учреждений и некоммерческих организаций. В этом мероприятии приняла участие, в том числе, и социальный работник из Алтайского края.