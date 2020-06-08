Ярославль, 8 июня, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Двое новорожденных лосят из Ярославской области переданы в государственный природный заказник «Сумароковский» в Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды Ярославской области.

Yarregion.ru Передача лосенка

«Лосята из разных районов области. Один был найден местным жителем в Большесельском районе области, второй — неподалеку от деревни Пустово Тутаевского района, — рассказал заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды Владимир Сафонов. — После длительного наблюдения за малышами, стало понятно, что вернуть в естественную среду обитания их уже нельзя. Некоторое время лосята находились на передержке, после чего были отправлены в костромской природный заказник.»

В этом году в Ярославской области участились случаи выхода лосей к людям. В естественную среду были возвращены еще 12 годовалых животных. Двое новорожденных лосят были направлены в подмосковный Нацпарк «Лосиный остров», один детеныш — в ярославский зоопарк.