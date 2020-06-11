Жизнь продолжается! Москва отменяет режим ограничений – трансляция
Решение о режиме работы сотрудников кремлёвского пула СМИ будет приниматься в рамках консультаций со специалистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается режима работы прессы — будем принимать решения осторожно, советуясь со специалистами», — сказал Песков агентству РИА Новости.
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Если эпидемиологическая ситуация в Москве изменится, сроки снятия ограничений откорректируют. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина от 8 июня.
Об этом: Сроки снятия ограничений в Москве могут изменить по ситуации
С 16 июня в Москве возобновят работу ряд социальных и коммерческих организаций. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Собянина, среди прочего, свою работу возобновят библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства.
С 23 июня в Москве будут сняты ограничения на работу детских садов. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, возобновят свою работу учреждения соцзащиты населения.
Подробности в материале: С 23 июня в Москве возобновят работу детсады
С 23 июня возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке. Об этом 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике», — сообщил мэр Москвы.
Подробности в материале: Прогулки по Москве-реке на водном транспорте разрешат с 23 июня
С 9 июня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Машину можно взять на любое время. Вместе с тем остается обязательным ношение масок и перчаток. Все автомобили подлежат тщательной дезинфекции.
Угроза заражения коронавирусом в Москве сохраняется. Об этом 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Мэр города отметил, что угроза коронавируса стала существенно меньше, однако по-прежнему сохраняется.
Читайте подробнее: Собянин предупредил о сохранившейся угрозе коронавируса
Снятие ограничений в регионах России находятся в компетенции местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя грядущее снятие ограничений в Москве.
«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — сказал Песков.
Читайте также: В Кремле прокомментировали решение снять ограничения в Москве
С 9 июня коллективы театров и цирков могут проводить в столице репетиции. Об этом 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов», — рассказал Собянин.
Об этом: Творческие коллективы Москвы смогут проводить репетиции с 9 июня
С 16 июня можно будет получить плановую стоматологическую помощь. К прежней работе вернутся библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.
Каршеринг столицы в полном объёме возобновит свою работу с 9 июня. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава города напомнил, что определенные послабления в работе каршеринга действуют с 25 мая. С этого дня автомобиль модно было арендовать на длительный срок. С 9 июня ограничения будут сняты окончательно, и граждане смогут воспользоваться сервисом в привычном формате.
Читайте подробнее: С 9 июня в Москве снимут ограничения на работу каршеринга
С 9 июня снимаются ограничения на прогулки всех лиц, включая пожилых граждан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, возможность свободно перемещаться по городу станет доступна для лиц из группы риска, которые наиболее подвержены угрозе переболеть COVID-19.
Читайте подробнее: Пожилым москвичам разрешили прогулки с 9 июня
Ограничения на работу социальных карт в Москве будут сняты 9 июня. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте», — заявил мэр.
Читайте также: С 9 июня в Москве вновь заработают транспортные льготы
В Москве после снятия ограничений продолжит действовать масочно-перчаточный режим. Об этом 8 июня сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Горожане должны продолжать носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении. Отмечается также, что все ограничения в столице будут снимать «при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер».
Все суды столицы возвращаются к обычному режиму работы, но с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московского городского суда.
«Суды Москвы начинают работать с 9 числа в режиме, действовавшем до режима самоизоляции. Все материалы и дела будут рассматриваться. Возобновится прием граждан. Также возобновится доступ в суд лиц, которые не являются участниками процесса, в том числе СМИ», — сообщил представитель пресс-службы Мосгордума.
Московские суды общей юрисдикции перейдут в режим обычной работы 9 июня. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
«Московские суды общей юрисдикции, в том числе мировые судьи, возвращаются к прежнему режиму работы», — говорится в сообщении. Допуск в здания судов не будут ограничивать лицами-участниками. Войти в здание можно будет только в маске и перчатках. Требования по соблюдению социальной дистанции будут соблюдаться.
Читайте также: Для входа в московские суды понадобятся маски и перчатки
«На мэра не стали заводить уголовное дело о превышении полномочий, а он, в свою очередь, отменил все введенные ранее ограничения. К тому же, стоить отметить, что практически никто из жителей города не отнесся к ним серьезно — лишь единицы соблюдали масочный режим и график прогулок», — отметил Тимофей Шевяков.
Подробности в материале: Результат внутренней расторговки — о снятии ограничений в Москве
Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева считает, что столичному бизнесу потребуется на восстановление несколько месяцев, а возможно и целый год. Особенно в сложной ситуации оказалась сфера услуг, падение в которой составило 70 — 100 процентов.
Музей современного искусства «Гараж» возобновит работу 16 июня, через три месяца со дня закрытия.
По сути, это будет первый день, когда по неожиданному решению мэра Москвы Сергея Собянина, большинство организаций культуры могут приступить к работе.
Теперь работники музея в кратчайшие сроки должны выполнить рекомендации Роспотребнадзора.
А 12 июня на площади Искусств в парке Горького будет открыта инсталляция казахского художника Ербосына Мельдибекова «Трансформер».
Об этом: Музей современного искусства «Гараж» в Москве откроется 16 июня
Едва ли решение об отмене ограничительных мер в Москве принималось Сергеем Собяниным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления столичной мэрии.
Читайте подробнее: Выход из изоляции: одолеть диктат Роспотребнадзора и спросить с политиков
Власти Москвы не будут ограничивать количество посетителей на столичных кладбищах. Об этом 9 июня сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
С 9 июня свободное посещение кладбищ снова возможно, из ограничений только необходимость использовать маски и перчатки, обязательное соблюдение социальной дистанции.
Читайте также: Ограничений по посещению кладбищ в Москве не будет — власти города
Знаменитая композиция рок-музыканта Валерия Кипелова Песня «Я свободен» признана новым гимном жителей России после выхода из режимов ограничений. Таковы данные опроса сервиса популярного сервиса «Яндекс.Музыка».
Читайте также: «Я свободен»: песня Валерия Кипелова — главный хит в России после карантина
Несмотря на снятие режима самоизоляции, машины на улицах Москвы продолжают дезинфекцию дорог.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в условиях отмены режима самоизоляции призвал соблюдать меры безопасности, которые были предприняты ранее.
Telegram-канал «Московские новости» опубликовал фото, на котором видно, что на Красной площади начались монтажные работы. Не исключается, что эти работы предназначены для сцены, на которой состоится концерт ко Дню России 12 июня.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в столице открылось почти 80% объектов сферы услуг.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что приложение «Социальный мониторинг» продолжит свою работу и после снятия режима самоизоляции, но только для тех, кто болен COVID-19.
9 июня Российская государственная детская библиотека после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, начала обслуживание читателей, правда, пока в ограниченном режиме.
Об этом: Российская детская библиотека приглашает юных читателей
В Москве после снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, возобновилась работа большинства магазинов и предприятий сферы услуг, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Читайте также: В Москве возобновили работу 70% магазинов и 80% предприятий сферы услуг
Московский гуманитарный университет им. М. В. Ломоносова готов начать учебный год дистанционно в случае санитарной необходимости. Об этом в ходе пресс-конференции заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«Если не позволят санитарные условия, то мы начнем и дистанционно», — сказал Садовничий.
Читайте подробнее: В МГУ не исключили варианта с началом учебного года дистанционно
Постепенный выход из эпидемии коронавируса в Москве был «выстрадан» жёсткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, заявил 10 июня мэр Москвы Сергей Собянин.
Москва прошла непростой период распространения коронавируса и возвращается к нормальной жизни, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Решение о снятии ограничений на посещение кинотеатров Москвы может быть принято в июле. Об этом 10 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета.
Читайте также: Решение об открытии кинотеатров Москвы могут принять в июле
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил включить средства защиты в минимальную потребительскую корзину и список жизненно-важных товаров.
Читайте также: В Госдуме предложили включить маски в потребительскую корзину
Театрам и концертным организациям Москвы рекомендуют ограничить численность участников репетиций до десяти человек. Об этом сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский в ходе совещания, посвященного выходу из режима ограничений для театров и концертных организаций.
Читайте также: Московским театрам рекомендуют ограничить число участников репетиций
С 16 июня в Москве могут начать работу эколого-просветительские центры «Мосприроды». Об этом 10 июня сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
В сообщении отмечается, что «для посещения необходимо будет соблюдать определенные правила и ограничения».
Читайте также: Эколого-просветительские центры Москвы начнут прием посетителей с 16 июня
Снятие ограничительных мер в Москве не означает, что вспышка вируса закончилась. Об этом 10 июня сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко в интервью Общественной службе новостей.
Москвичи должны с пониманием относиться к снятию ограничительных мер и не торопиться снимать маски, отмечает врач.
Об этом: Относиться к выходу из самоизоляции необходимо здраво — врач-инфекционист
Хотя в Москве и сняли часть ограничений, необходимо понимать, что заболеваемость в городе остается высокой. Об этом 10 июня сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко в интервью Общественной службе новостей.
Врач отметил, что в Москве все еще активно выявляются новые случаи заболевания, хотя вирус и теряет патогенность. «Нельзя относиться к смягчению изоляционных мероприятий как к команде «Гуляй, рванина!» — заявил Безносенко.
Читайте подробнее: Врач-инфекционист: «Мы не вернулись к доэпидемической эре»
В Москве в 2020 году появится более 400 дополнительных парковочных мест. Об этом 10 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Возможность обустроить новые места для парковки появится за счёт изменения схем движения на 15 улицах.
«В этом году за счёт изменения схем движения планируем организовать 411 дополнительных мест для парковки», — сказал первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.
Департамент здравоохранения Москвы отреагировал на публикацию ИА REGNUM«Спасая» одних от COVID-19, другим власти отказали в плановых операциях». По данным структурного подразделения мэрии Москвы, жителям столицы плановая медицинская помощь оказывалась должным образом и в период распространения коронавируса.
«Плановая помощь в период распространения инфекции продолжала оказываться, рекомендовано было отложить только плановые посещения специалистов и проведение плановых операций в том случае, если это не угрожает здоровью пациента», — говорится в сообщении департамента здравоохранения города.
Читайте подробнее: Департамент здравоохранения Москвы отрицает проблемы с медпомощью
Торговые центры и летние открытые веранды кафе и ресторанов могут открыться уже перед выходными 12 июня в Московской области. Об этом 10 июня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».
Губернатор уточнил, что в настоящее время проводятся подготовительные работы к открытию летних веранд кафе и ресторанов, а также торговых центров. Планируется, что разрешение на возобновление работы будет дано уже к выходным 12−14 июня.
Как пояснил Воробьёв, смягчение ограничительных мер будет сделано только после консультации с санитарным врачом и в случае соблюдения всех рекомендованных мер безопасности.
Объёмы доставки еды в Москве в период самоизоляции увеличились в четыре раза. Об этом 11 июня заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, в период самоизоляции потребительский рынок столицы сильно изменился. Курьерская служба существенно нарастила свои обороты.
Читайте подробнее: В Москве ежедневно совершают миллион курьерских доставок
Бюджет программы поддержки потребительского спроса в столице составит 10 млрд рублей. Об этом 11 июня заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом планируется стимулировать спрос населения, отметил чиновник. Сертификаты на покупку будут выдавать участникам голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Подробности в материале: В Москве участникам голосования по Конституции подарят сертификат
В Москве будет запущена специальная программа поддержки потребительского спроса населения. Об этом 11 июня заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, во время голосования по поправкам в Конституцию РФ гражданам будут выдавать специальный код, при помощи которого они смогут оформить себе сертификат на портале «Активный гражданин» на покупку тех или иных товаров и услуг. Причем получить сертификат можно как при голосовании на участке, так и при онлайн-голосовании.
Подробности в материале: В Москве субсидируют спрос населения при помощи сертификатов
С большой долей вероятности стоит ожидать, что модель финансового поведения жителей России после выхода из режима самоизоляции изменится, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Читайте подробнее: Жители РФ стали бережливее: новые реалии усилили экономность
После объявления об отмене режима самоизоляции в Москве значительно выросло число бронирований авиабилетов из столицы.
Об этом: Не только на море: куда москвичи покупают билеты после отмены карантина
11 июня в Москве состоится знаменательное культурное событие — откроется первый столичный автокинотеатр «Каро под звездами: Vegas». Для полноты чувств вышедших из режима самоизоляции горожан будет демонстрироваться семейный комедийный боевик (все в одном) «Мой шпион».
Читайте также: В Москве первый автокинотеатр открывается большой премьерой
Согласно данным «Яндекса», в Москве второй день подряд зафиксированы пробки в 8 баллов.
Доклад Российского химико-технологического университета им. Менделеева, составленный на основе математического моделирования, свидетельствует о том, что пандемия коронавируса в Москве завершится в конце июня-начале июля, а в целом по России — в июле.
Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендует жителям столицы выходить для массовых прогулок на День России и в день проведения парада Победы. Он напомнил, что массовые мероприятия в столице всё ещё запрещены.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал московских работодателей оставлять сотрудников на удалённой работе.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число смертей от коронавируса в столице падает, а умирают тяжелые больные, заболевшие 2−3 недели назад.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в столице может начаться ближе к зиме.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва не планирует вводить режим карантина для приезжающих из других регионов.
Заведения общественного питания нельзя открывать без дополнительных санитарно-эпидемических требований. Об этом 11 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Просто так открывать нельзя. Должны быть требования по дезинфекции, по постоянной чистоте в кафе и ресторанах. Это целый набор серьезных требований», — сказал Собянин.
Читайте также: «Просто так открывать нельзя» — Собянин о работе московских кафе
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что МФЦ в столице продолжат работу по записи.
«Мы будем продолжать работать по записи, чтобы не создавать очереди, чтобы исключить возможности заражения коронавирусом. <…> Для этого достаточно простой электронной записи, у нас сегодня какого-то дефицита по предоставлению услуг нет», — сказал Собянин.
Москва не может содержать перепрофилированные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом и не возвращать их к профильной работе. Об этом 11 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы не можем бесконечно держать под ружьём постоянные госпитали, которые нужны для плановой помощи. Мы оставляем оптимальную группировку ковид-госпиталей, но в запасе у нас будут временные госпитали, хотя они оснащены на высоком уровне, нисколько не хуже, чем клиники, которые сейчас работают», — заявил Собянин.
Читайте подробнее: Собянин анонсировал сокращение госпиталей для лечения COVID-19
Все показатели по коронавирусу в Москве неуклонно снижаются уже дольше одного месяца. Об этом 11 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, снижение показателей инфекции происходит уже с 7 мая.
Читайте также: Собянин заявил об улучшении эпидемиологической ситуации в Москве с 7 мая
Обязанность носить маски и перчатки в Москве в ближайшее время сохранится. Об этом 11 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24»
По его словам, такие меры стали еще более востребованы на фоне роста числа граждан, вышедших на улицу и посещающих торговые центры, а также перемещающихся на общественном транспорте.
Читайте подробнее: Собянин объяснил, зачем в Москве сохранили масочный режим
Масштабная вакцинация от коронавируса может начаться в Москве только ближе к зиме. Об этом 11 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин напомнил, что над созданием вакцины среди прочих работают несколько российских институтов. И хотя препарат может появиться уже в августе или сентябре, массовая вакцинация в столице станет возможна позже.
Читайте подробнее: Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве