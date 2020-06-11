Корреспонденты ИА REGNUM следят за тем, как Москва возвращается к прежней бурной жизни.

C 23 июня начнут работать физкультурно-оздоровительные комплексы, рестораны, кафе, столовые, СПА-салоны, бани, библиотеки кружки для дошкольников и многое другое.

Также 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, общественные организации, научные институты и другие организации. Можно будет посещать кладбища.

С 9 июня в столице России отменяются режим самоизоляции, пропуски и графики прогулок. Послабления коснутся даже людей старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями: они могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Читайте также: Песков рассказал о режиме работы кремлёвского пула СМИ

«Что касается режима работы прессы — будем принимать решения осторожно, советуясь со специалистами», — сказал Песков агентству РИА Новости.

Решение о режиме работы сотрудников кремлёвского пула СМИ будет приниматься в рамках консультаций со специалистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

15:25 08.06.2020

Если эпидемиологическая ситуация в Москве изменится, сроки снятия ограничений откорректируют. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина от 8 июня.

[[[quote-0]]]

Об этом: Сроки снятия ограничений в Москве могут изменить по ситуации

15:27 08.06.2020 С 16 июня в Москве возобновят работу ряд социальных и коммерческих организаций. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По словам Собянина, среди прочего, свою работу возобновят библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства. Об этом: Библиотеки Москвы заработают с 16 июня

15:33 08.06.2020 С 23 июня в Москве будут сняты ограничения на работу детских садов. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Кроме того, возобновят свою работу учреждения соцзащиты населения. Подробности в материале: С 23 июня в Москве возобновят работу детсады

15:38 08.06.2020 С 23 июня возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке. Об этом 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике», — сообщил мэр Москвы. Подробности в материале: Прогулки по Москве-реке на водном транспорте разрешат с 23 июня

15:40 08.06.2020 С 9 июня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Машину можно взять на любое время. Вместе с тем остается обязательным ношение масок и перчаток. Все автомобили подлежат тщательной дезинфекции.

15:45 08.06.2020 Угроза заражения коронавирусом в Москве сохраняется. Об этом 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Мэр города отметил, что угроза коронавируса стала существенно меньше, однако по-прежнему сохраняется. Читайте подробнее: Собянин предупредил о сохранившейся угрозе коронавируса

15:46 08.06.2020 Снятие ограничений в регионах России находятся в компетенции местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя грядущее снятие ограничений в Москве. «Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — сказал Песков. Читайте также: В Кремле прокомментировали решение снять ограничения в Москве

15:56 08.06.2020 С 9 июня коллективы театров и цирков могут проводить в столице репетиции. Об этом 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов», — рассказал Собянин. Об этом: Творческие коллективы Москвы смогут проводить репетиции с 9 июня

16:06 08.06.2020 С 16 июня можно будет получить плановую стоматологическую помощь. К прежней работе вернутся библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

16:13 08.06.2020 Каршеринг столицы в полном объёме возобновит свою работу с 9 июня. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Глава города напомнил, что определенные послабления в работе каршеринга действуют с 25 мая. С этого дня автомобиль модно было арендовать на длительный срок. С 9 июня ограничения будут сняты окончательно, и граждане смогут воспользоваться сервисом в привычном формате. Читайте подробнее: С 9 июня в Москве снимут ограничения на работу каршеринга

16:20 08.06.2020 С 9 июня снимаются ограничения на прогулки всех лиц, включая пожилых граждан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, возможность свободно перемещаться по городу станет доступна для лиц из группы риска, которые наиболее подвержены угрозе переболеть COVID-19. Читайте подробнее: Пожилым москвичам разрешили прогулки с 9 июня

16:25 08.06.2020 Ограничения на работу социальных карт в Москве будут сняты 9 июня. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте», — заявил мэр. Читайте также: С 9 июня в Москве вновь заработают транспортные льготы

16:31 08.06.2020 В Москве после снятия ограничений продолжит действовать масочно-перчаточный режим. Об этом 8 июня сообщается на официальном сайте мэра столицы. «Горожане должны продолжать носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении. Отмечается также, что все ограничения в столице будут снимать «при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер». Об этом: Масочный режим в Москве решили сохранить

17:58 08.06.2020 Все суды столицы возвращаются к обычному режиму работы, но с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московского городского суда. «Суды Москвы начинают работать с 9 числа в режиме, действовавшем до режима самоизоляции. Все материалы и дела будут рассматриваться. Возобновится прием граждан. Также возобновится доступ в суд лиц, которые не являются участниками процесса, в том числе СМИ», — сообщил представитель пресс-службы Мосгордума. Об этом: Суды Москвы возвращаются к обычному режиму работы

18:03 08.06.2020 Московские суды общей юрисдикции перейдут в режим обычной работы 9 июня. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Мосгорсуда. «Московские суды общей юрисдикции, в том числе мировые судьи, возвращаются к прежнему режиму работы», — говорится в сообщении. Допуск в здания судов не будут ограничивать лицами-участниками. Войти в здание можно будет только в маске и перчатках. Требования по соблюдению социальной дистанции будут соблюдаться. Читайте также: Для входа в московские суды понадобятся маски и перчатки

18:25 08.06.2020 Москвичи гуляют в парке ВДНХ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:56 08.06.2020 «На мэра не стали заводить уголовное дело о превышении полномочий, а он, в свою очередь, отменил все введенные ранее ограничения. К тому же, стоить отметить, что практически никто из жителей города не отнесся к ним серьезно — лишь единицы соблюдали масочный режим и график прогулок», — отметил Тимофей Шевяков. Подробности в материале: Результат внутренней расторговки — о снятии ограничений в Москве

19:46 08.06.2020 Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева считает, что столичному бизнесу потребуется на восстановление несколько месяцев, а возможно и целый год. Особенно в сложной ситуации оказалась сфера услуг, падение в которой составило 70 — 100 процентов.

22:17 08.06.2020 Москвичи заходят в храм. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

14:32 09.06.2020 Музей современного искусства «Гараж» возобновит работу 16 июня, через три месяца со дня закрытия. По сути, это будет первый день, когда по неожиданному решению мэра Москвы Сергея Собянина, большинство организаций культуры могут приступить к работе. Теперь работники музея в кратчайшие сроки должны выполнить рекомендации Роспотребнадзора. А 12 июня на площади Искусств в парке Горького будет открыта инсталляция казахского художника Ербосына Мельдибекова «Трансформер». Об этом: Музей современного искусства «Гараж» в Москве откроется 16 июня

15:04 09.06.2020 Едва ли решение об отмене ограничительных мер в Москве принималось Сергеем Собяниным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления столичной мэрии. Читайте подробнее: Выход из изоляции: одолеть диктат Роспотребнадзора и спросить с политиков

15:52 09.06.2020 Пенсионер на улице в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

16:04 09.06.2020 Власти Москвы не будут ограничивать количество посетителей на столичных кладбищах. Об этом 9 июня сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. С 9 июня свободное посещение кладбищ снова возможно, из ограничений только необходимость использовать маски и перчатки, обязательное соблюдение социальной дистанции. Читайте также: Ограничений по посещению кладбищ в Москве не будет — власти города

16:08 09.06.2020 Знаменитая композиция рок-музыканта Валерия Кипелова Песня «Я свободен» признана новым гимном жителей России после выхода из режимов ограничений. Таковы данные опроса сервиса популярного сервиса «Яндекс.Музыка». Читайте также: «Я свободен»: песня Валерия Кипелова — главный хит в России после карантина

16:30 09.06.2020 Москвичи гуляют в парке Царицино. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:57 09.06.2020 Несмотря на снятие режима самоизоляции, машины на улицах Москвы продолжают дезинфекцию дорог.

18:03 09.06.2020 Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в условиях отмены режима самоизоляции призвал соблюдать меры безопасности, которые были предприняты ранее.

18:58 09.06.2020 Масочный режим в Москве решили сохранить. Дарья Антонова © ИА REGNUM

20:05 09.06.2020 Telegram-канал «Московские новости» опубликовал фото, на котором видно, что на Красной площади начались монтажные работы. Не исключается, что эти работы предназначены для сцены, на которой состоится концерт ко Дню России 12 июня.

20:48 09.06.2020 Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в столице открылось почти 80% объектов сферы услуг.

20:58 09.06.2020 Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что приложение «Социальный мониторинг» продолжит свою работу и после снятия режима самоизоляции, но только для тех, кто болен COVID-19.

22:04 09.06.2020 Пожилая женщина в медицинской маске [Анна Рыжкова © ИА Красная Весна]

22:16 09.06.2020 9 июня Российская государственная детская библиотека после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, начала обслуживание читателей, правда, пока в ограниченном режиме. Об этом: Российская детская библиотека приглашает юных читателей

22:41 09.06.2020 В Москве после снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, возобновилась работа большинства магазинов и предприятий сферы услуг, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Читайте также: В Москве возобновили работу 70% магазинов и 80% предприятий сферы услуг

11:47 10.06.2020 Московский гуманитарный университет им. М. В. Ломоносова готов начать учебный год дистанционно в случае санитарной необходимости. Об этом в ходе пресс-конференции заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. «Если не позволят санитарные условия, то мы начнем и дистанционно», — сказал Садовничий. Читайте подробнее: В МГУ не исключили варианта с началом учебного года дистанционно

12:14 10.06.2020 Постепенный выход из эпидемии коронавируса в Москве был «выстрадан» жёсткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, заявил 10 июня мэр Москвы Сергей Собянин.