Амстердам, 8 июня, 2020, 15:01 — ИА Регнум. 8 июня в юридическом комплексе Схипхол (г. Амстердам) возобновились слушания по делу о крушении самолета «Боинг 777» (рейс MH17) на Украине в 2014 году. В ходе утреннего заседания обвинение выступило с ответом на состоявшееся ранее выступление защиты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прокурор Вард Фердинандюссе выразил своё удивление утверждением защиты, что переговоры с подозреваемым О. Пулатовым могут прослушиваться. По его словам, у следствия нет оснований полагать, что свидетельство Пулатова могло бы повредить ему.

Прокурор выразил мнение, что если адвокаты лишь в ограниченной мере могут общаться с Пулатовым, то это выбор самого Пулатова. О том, что адвокаты берут на себя его защиту, стало известно ещё в конце прошлого года, а наиболее важные части дела переведены на русский язык. В ходе утреннего заседания защита указала на то, что из-за коронавирусных ограничений не в состоянии лично встретиться с Пулатовым, а дистанционное общение натыкается на ряд практических сложностей.

По мнению Фердинандюссе, слушание дела MH17 не следует затягивать до бесконечности. Поэтому он поставил вопрос о слушании дела Пулатова в отдельности от дел других обвиняемых.

Он также напомнил, что нидерландское следствие продолжает расследовать роль высокопоставленных российских военных в деле сбитого самолета.

«Боинг 777» (рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур), был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. В июне 2019 года следствие предъявило обвинения по этому делу И. Стрелкову и трём его подчиненным — С. Дубинскому, О. Пулатову и Л. Харченко. Суд начался 9 марта.