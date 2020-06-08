Нижний Новгород, 8 июня, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Наталья Воронина стала первой в России спортсменкой, завоевавшей приз имени Оскара Матисена, сообщает пресс-служба правительства региона.

Mil.ru Наталья Воронина

Награду учредили в 1959 году. Она вручается ежегодно за лучшее выступление в сезоне в конькобежном спорте.

«Поздравляю Наталью с очередным достижением на международной спортивной арене. Желаю нижегородской спортсменке спортивного долголетия, новых успехов и крепкого здоровья!» — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Наталья Воронина удостоилась награды за выступление на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити, где установила мировой рекорд на дистанции 5000 м.

В СССР приз Оскара Матисена получили четыре спортсмена: Борис Стенин (1960), Антс Антсон (1964), Евгений Куликов (1975), Николай Гуляев (1987).