Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 14:55 — ИА Регнум. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в связи со смертельным ДТП с автомобилем Ferrari. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП с Ferrari и Volkswagen (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»)

Напомним, ДТП произошло днем 7 июня на пересечении улиц Большая Пушкарская и Введенская. По предварительной версии, 65-летний водитель Volkswagen Polo при повороте налево не уступил дорогу приближавшемуся со встречного направления Ferrari Portfino под управлением 43-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его 34-летняяя пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Водитель «Феррари» получил травмы средней тяжести и был доставлен в медучреждение.

«ГСУ ГУ МВД России по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — отметили в ведомстве.