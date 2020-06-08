Калуга, 8 июня, 2020, 19:06 — ИА Регнум. В Калужской области 462 человека из 173 аварийных жилых помещений площадью около шести тысячи квадратных метров планируется переселить в Калуге, Балабаново и Обнинске до конца 2020 года. На это будет направлено свыше 343 млн рублей. В настоящее время уже переселён 171 человек из 55 жилых помещений, ликвидировано 2,59 тыс. кв. метров аварийного жилья, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM с заседания регионального правительства.

Admoblkaluga.ru

До конца 2021 года предусмотрено расселение 35 многоквартирных домов в Дзержинском, Тарусском и Боровском районах, а также в Калуге. Всего планируется переселить 666 человек из 313 жилых помещений. Будет ликвидировано 12 тыс. кв. метров аварийного жилья. Финансирование этого этапа региональной программы переселения из ветхого жилья составит около 646 млн рублей.

В 2019—2025 годах на территории 17 муниципальных образований области будет расселено 223 многоквартирных дома, переселено 4,45 тыс. человек из 1,96 тыс. жилых помещений аварийной площадью более 70 тыс. кв. метров. Стоимость мероприятий из бюджетов всех уровней составит 3,8 млрд рублей. По словам министра строительства и ЖКХ области Егора Виркова, несмотря на то, что реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана до 2025 года, в области есть предпосылки для того, чтобы завершить её досрочно — до 2022 года.