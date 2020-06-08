Чебоксары, 8 июня, 2020, 14:25 — ИА Регнум. В Чувашии отличившихся волонтёров будут награждать почётной грамотой и нагрудным знаком. Соответствующий указ подписал сегодня, 8 июня, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

Указ «О мерах поощрения за вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Чувашской Республике» подписан в целях «дальнейшего развития добровольческого движения» и с учётом признания «важной роли» волонтёров «в общественном развитии, решении социальных задач».

Согласно документу, учреждены нагрудный знак и почётная грамота «За развитие добровольчества (волонтёрства) в Чувашской Республике». Правительству республики поручено провести мероприятия по разработке эскизов данных наград.

Отметим, что 8 июня врио руководитель республики Олег Николаев в режиме видео-конференц-связи пообщался с волонтерскими организациями республики, поблагодарив их за «бескорыстную помощь жителям Чувашии»:

«В деле развития волонтерства, добровольчества лежат базовые принципы, которые идут из глубины человеческой души — это, прежде всего, добрая воля, личная активность, желание оказать посильную помощь».

Cap.ru Указ

В 2019 году в Чувашии насчитывалось более 1700 добровольческих объединений, в которых задействовано свыше 50 тыс. человек. В основном это студенческая молодёжь и школьники, которые помогают в проведении массовых, спортивных и культурных мероприятий, экологических акций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии подтверждено 3561 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 86. Добровольцы помогают нуждающимся в покупке продуктов питания, лекарств, продуктовых наборов.