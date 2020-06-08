Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Очередной рейд по улицам Санкт-Петербурга сотрудников комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) выявил огромный пробел в сфере законодательстве и контроля уличной торговли.

Фото: пресс-служба ККИ. Незаконная уличная торговля.

Как отметили в ведомстве, в связи с наступлением теплой погоды во всех районах города начали стихийно появляться всевозможные столы, ящики, коробки, с которых осуществляется реализация в основном плодоовощной продукции. Зачастую продавцы не используют маски и перчатки, чего требуют санитарные нормы в период коронавируса.

Чтобы хоть как-то пресечь разгул незаконной уличной торговли, сотрудники ККИ ежедневно выходят в рейды. Только за прошедшие сутки ими была пресечена незаконная деятельность уличных торговцев на более чем 50 земельных участках, принадлежащих городу.

Палатки и лавки с овощами и фруктами были выявлены в Калининском, Красногвардейском, Приморском, Невском, Кировском, Красносельском, Центральном, Адмиралтейском, Пушкинском, Фрунзенском, Московском районах.

Кроме того, незаконно установленный 25-метровый торговый павильон был выявлен и демонтирован сотрудниками ККИ и подведомственной организации на Выборгском шоссе.

«В результате мероприятий все торговое оборудование изъято, составлено 49 протоколов об административных правонарушениях по ст. 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Продажа товаров в неустановленных местах)», — подчеркнули в ведомстве.

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