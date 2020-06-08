Ярославль, 8 июня, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть возможность более раннего открытия гостиниц. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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Сейчас открыть отели планируется лишь на третьем этапе снятия ограничений, вызванных коронавирусом. В Ярославской области с сегодняшнего дня начат лишь первый этап.

«В настоящее время из-за простоя, связанного с ограничительными мероприятиями, предприятия гостиничной отрасли не могут зарабатывать, при этом организации вынуждены нести значительные расходы, связанные с содержанием имущества, выплатой заработной платы персоналу, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — В случае продолжения запрета на деятельность в течение еще одного-двух месяцев многие предприятия сферы окажутся под угрозой закрытия и банкротства».

Из-за ограничений туристическая отрасль региона несет большие потери. В Ярославской области находятся 4 города маршрута «Золотое кольцо России» — Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов и Углич. Стоит отметить, что работа гостиниц (кроме приема командировочных) в регионе запрещена указом губернатора области.