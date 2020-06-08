Калуга, 8 июня, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня, началась Всероссийская донорская неделя. Она приурочена ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня. Одним из первых к данной акции присоединился временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша. Пройдя необходимые подготовительные процедуры, он сдал кровь.

Пресс-служба правительства Калужской области Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша сдал кровь в рамках Всероссийской недели донорства

«Сегодня начинается всероссийская акция «Мы вместе». И на областной станции переливания крови я впервые в своей жизни отдал часть своей крови для тех, кому это необходимо. Думаю, что в сегодняшней непростой ситуации, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции количество доноров несколько сократилось, каждый, у кого есть возможность, может это сделать», — отметил Владислав Шапша.

В ходе посещения Калужской областной станции переливания крови глава региона обсудил с её руководством перспективы развития службы крови. В Калужской области ежегодно сдают кровь порядка 8.5 тысяч граждан. За год в результате 16 — 17 тысяч донаций удаётся собрать более 10 тысяч литров крови.