Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге жителей города, в целях оценки популяционного иммунитета, бесплатно протестируют на антитела к новому коронавирусу. Об этом 8 июня сообщает городской оперативный штаб.

Фото: Роспотребнадзор СПб / 78.rospotrebnadzor.ru Image gallery

В тестировании будет применяться тест-система для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР, которую разработали в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 был зарегистрирован управлением Роспотребнадзора Санкт-Петербурга еще 26 мая. Как отметили в институте, их тест-система обладает высокой диагностической чувствительностью и специфичностью и позволяет контролировать все этапы проведения анализа, включая этапы выделения, обратной транскрипции и ПЦР. Помимо этого, она очень проста в использовании, благодаря чему, сильно экономит время для диагностики.

«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — отметили в оперштабе.

Чтобы пройти тестирование любой желающий должен заполнить анкету на сайте pasteurorg.ru или в Едином информационном центре Роспотребнадзора по телефону: 8−800−555−49−43.

Отметим, в свою очередь в управлении Роспотребнадзора указали, что тест позволяет оценить коллективный иммунитет населения к COVID-19. Пройти его может любой, кто желает как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к новой коронавирусной инфекции и при этом не имеет симптомов заболевания и контактов с инфекцией.

«Полученные результаты могут служить не только для определения антительного иммунного ответа у конкретного человека, но и для оценки количества переболевших в разных группах населения. Тест на антитела методом иммуноферментного анализа крови (ИФА) еще и определяет титр — количество выявленных антител», — отметили в Роспотребнадзоре.

Экспресс-тест выявляет наличие или отсутствие антител. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь.