Борьба с коронавирусом в России: отдых близко — трансляция
Половина трудящихся в России подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска. Масштаб возможного эффекта пандемии на кадровые перспективы и материальное положение россиян оценили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Эпидемия коронавируса, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, отмечаются в докладе.
49,7% всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии коронавируса. Если исходить из общего количества занятых в России (70 млн человек, по данным Росстата), в группе риска окажется почти 35 млн работников.
Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет в Кремле первое большое мероприятие «в очном режиме» с конца марта: наградит Героев Труда, — советник президента Владимир Толстой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства на выкуп невест более 200 женихам, не имеющим для этого в условиях пандемии финансовой возможности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.
117 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, об этом сообщил на брифинге 8 июня глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
Подробности в материале: В Ивановской области за сутки выявили 117 новых носителей коронавируса
В Мордовии по состоянию на 8 июня выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвердили 2230 случаев заражения SARS-CoV-2.
Читайте также: В Мордовии выявили 2230 носителей коронавируса
Правительство Забайкальского края не оставляет своих земляков, застрявших из-за карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса, на территориях других государств.
Как сообщает сегодня, 8 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства края Михаила Чуркина, сейчас организован выезд троих жителей края из Израиля иКиргизии. Их переправили чартерным рейсом через Новосибирск.
Читайте подробнее: Забайкальцев вывозят из Израиля и Киргизии
Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле. Об этом заявил 8 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
«Июнь, мы предполагаем, уйдёт как раз на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы уже планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль уже для межрегиональных поездок», — сказал Чернышенко.
Читайте также: В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Количество фейков в интернете выросло в 10 раз в период пандемии — Генпрокуратура РФ.
Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области. Об этом на брифинге 8 июня сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. Также, по словам Фокина, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей на 11%, до 377 пациентов, выросло число больных с пневмонией.
Подробности в материале: В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Петербургскому омбудсмену Александру Шишлову пожаловались на качество медицинской помощи и бытовые условия у зараженных коронавирусом в психиатрических больницах им. Кащенко и им. Скворцова-Степанова.
Читайте подробнее: Петербургскому омбудсмену жалуются на качество медпомощи в психбольницах
Выявляемой в интернете недостоверной информации за период пандемии стало в десять раз больше. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
В ведомстве уточнили, что за период с начала года направили в Роскомнадзор 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 касаются блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусе. За весь 2019 год таких требований было 134, и только 12 касались фейков.
Об этом: Генпрокуратура РФ: фейков в сети стало в десять раз больше
Российские власти продолжают пристально следить за распространением коронавируса в Забайкальском крае. Сегодня, 8 июня, в регион прибыл заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев и привёз с собой «десант» из пяти человек, в том числе — замдиректора по организационной методической работе, врача-инфекциониста и врача-пульмонолога.
Читайте также: «Московский десант» прибыл в Забайкалье помогать бороться с COVID-19
В Санкт-Петербурге жителей города, в целях оценки популяционного иммунитета, бесплатно протестируют на антитела.
Подробности в материале: Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела на коронавирус
С начала «коронавирусных» ограничений спад продаж квартир в новостройках Петербурга составил 50−55%. Такие данные приводит 8 июня городской комитет по строительству.
Читайте подробнее: Продажи квартир в новостройках Петербурга упали на 55% за время карантина
Стартовала онлайн-акция «Пожалуйста, дышите!» в поддержку российских медиков и волонтеров, ведущих борьбу за здоровье граждан в период пандемии COVID-19. На портале breathe.ria.ru представлена база фотографий и коротких историй со словами благодарности врачам, медицинским работникам, сотрудникам и волонтерам больниц и госпиталей, бригадам скорой помощи, спасающим здоровье и жизни людей по всей стране. Все опубликованные истории присланы пациентами, близкими и родными, друзьями и просто соседями героев историй.
Власти Ивановской области из-за жары разрешили гражданам заменить перчатки, которые предписано носить в общественном транспорте для защиты от коронавируса, на кожные антисептики.
Врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев: «Обращаюсь к руководителям всех без исключения предприятий: масочный режим продолжает действовать. Проведите разговоры с сотрудниками: это требование должно соблюдаться. Необходима ежедневная дезинфекция. Рабочие места нужно организовать с учетом социальной дистанции. Ограничьте посещение предприятий сторонними лицами, совещания, по возможности, проводите дистанционно. Вы должны понимать: при появлении хотя бы одного заболевшего мы будем вынуждены отправить на самоизоляцию весь коллектив».
С 7 июня в Иркутской области прекратила действие практика обязательного размещения прилетевших в регион пассажиров в обсерваторы или на самоизоляцию. При этом требование обязательного размещения в обсерваторы по-прежнему относится к тем, кто прибывает в регион на работу вахтовым методом, сообщили в оперштабе.
Более 200 чеченских женихов получат средства для выкупа невесты. Такое поручение отдал глава Чечни Рамзан Кадыров, говорится в сообщении Духовного управления мусульман республики.
Читайте подробнее: Кадыров поручил помочь 200 женихам с выкупом невест
Последние данные о количестве заболевших коронавирусом в России и в мире, свежую информацию о тестировании граждан и новые меры, подготовленные российскими властями для противодействия распространению инфекции вы можете найти в ежедневном отчете Коммуникационного центра Правительства РФ.
В Москве выявили 2001заболевших, в Московской области — 751, Санкт-Петербурге — 326, Нижегородской области — 305, Свердловской области — 249, Воронежской области — 228, Ростовской области — 189, Красноярском крае — 159.
Цитата с сайта stopcoronavirus.
В Новгородской области за последние сутки подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 8 июня областной оперативный штаб. Это больше, чем выявлялось в предыдущие дни.
Об этом: В Новгородской области выросло число новых случаев коронавируса
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось1 459 704человека, по состоянию на 07.06.2020, под контролем остаются 320 180 человек.
Общее число выявленных случаев заболевания в России на 8 июня 2020 г.
Количество выявленных случаев заболевания в России за сутки 8 июня 202 г.
Статистика прибытия граждан в Россию — stopcoronavirus.
Все дети и подростки до 17 лет, въезжающие на территорию Ивановской области, будут обязаны иметь справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом, сообщил журналистам 8 июня врио главного санитарного врача региона Павел Колесник.
Об этом: Детей без справки об отсутствии COVID-19 не пустят в Ивановскую область
Спрос на продовольствие на текущей неделе (01.06−06.06)характеризуется более равномерным распределением в течение недели и менее выраженными закупками основных продуктов питания в пятницу и субботу.
В результате сокращения продаж во второй половине текущей недели общий объем потребления снизился по сравнению с прошлой неделей (25.05−30.05) по более чем половине товарных позиций.При этом, вопреки ожиданиям, основное снижение пришлось на мясной сегмент: говядина(-4%),свинина (-6%), баранина (-12%).Спрос на мясо птицы при этом сохранился на уровне прошлой недели (-1%).Менее значимо потребление снижалось в сегменте молочной и плодоовощной продукции (1−4%) — — stopcoronavirus.
Регионы с наибольшим числом носителей SARS-CoV-2 на 8 июня 2020 г.
Состоянию на 8 июня, более12,7млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. Федеральная налоговая служба России начислила более8,5млрд рублей налогового капитала самозанятым в приложении»Мой налог» — stopcoronavirus.
Тема возобновления воздушного сообщения России с другими странами находится на повестке дня, однако точные даты начала полётов не определены. Об этом сообщил 8 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Точных дат пока нет», — сказал представитель Кремля.
Об этом: Песков: дата возобновления полетов из России пока не определена
На сегодняшний день решение о возобновлении международных авиаполётов принимает правительство РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае здесь главным ведомством является правительство. И вы знаете, что сегодня было поручение премьера [Михаила] Мишустина вот по этим вопросам, чтобы разработать предложения возможной даты возобновления полётов», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Кремль заявил об отсутствии точных дат запуска международных полётов
Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу, лечение и уход за родственниками. Об этом заявил премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин.
Цитата tv360ru.
В Забайкалье возникла проблема с койками для зараженных коронавирусом: в Чите коечный фонд загружен на 95%, приходится разворачивать дополнительные места на курорте «Дарасун», в краевом госпитале для ветеранов войн и станции скорой помощи. Неоценимую поддержку оказывают министерство обороны, развернув полевой госпиталь.
Мишустин: прирост заболеваемости коронавирусом по России шестой день не превышает 2%. В Москве прирост ниже среднероссийского — 1%.
Подать заявления в вузы можно с 20 июня дистанционно — Мишустин.
Уже три министра регионального правительства Калининградской области больны COVID-19: министр развития инфраструктуры Елена Дятлова, министр сельского хозяйства Наталья Шевцова и глава минстроя Сергей Черномаз.
Читайте подробнее: В Калининградской области COVID-19 больны уже три министра
Бывший мэр Екатеринбурга и глава «Фонда Ройзмана» Евгений Ройзман рассказал о заражении коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — написал Ройзман.
Об этом: Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман заразился коронавирусом
Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Калининградской области продолжает оставаться нестабильным.
По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в субботу, 6 июня, было объявлено о приросте в 36 человек, в воскресенье, 7 июня, о 40 новых больных, сегодня, 8 июня, о 37 новых пациентов с SARS-CoV-2.
Об этом: В Калининградской области выявили 37 заразившихся SARS-CoV-2
Туристическая отрасль в РФ запустится с 1 июля. Канал stopcoronavirusrussia рассказал, что это означает для рынка?
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что у него нашли коронавирус. Об этом бывший чиновник написал в Facebook.
У Ройзмана сначала проявились незначительные симптомы: некоторые ощущения в горле, заложило уши, температура + 37,0. Экс-мэр справился с недомоганием за пару дней, а потом решил пройти тестирование, которое подтвердило, с его слов, наличие коронавируса.
«Просьба ко всем, отнеситесь серьёзнее. Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться», — предупреждает Ройзман.
Сам он находится на самоизоляции на дому.
Читайте также: У бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана выявили коронавирус
В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
Читайте также: Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Ульяновская область в целях сокращения дефицита в 2020 году планируется выпустить облигации в июне и сентябре.
Об этом: Ульяновская область планирует выпустить облигации на 11 млрд рублей
В Хабаровском крае выявили более 2,5 тыс. носителей коронавируса.
Подробности в материале: В Хабаровском крае количество заражений коронавирусом превысило 2,5 тыс
В Петербурге социальные работники, имеющие дело с зараженными коронавирусом людьми, не получают компенсаций, в отличие от своих коллег из стационаров. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Он пообещал решить проблему.
Об этом: В Петербурге «надомные» соцработники не получают компенсаций за коронавирус
41 дежурную группу в 18 детских садах откроют на территории Краснодара, подавать документы на приём детей родители могут с 8 июня дистанционно, сообщила пресс-служба мэрии.
Читайте подробнее: В Краснодаре откроют 41 дежурную группу в детсадах
В Югре за минувшие сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.
Большинство заражений приходится на очаги в Сургутском районе, Нягани и Нижневартовске.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 8 июня зарегистрировано 3 475 положительных тестов на SARS-CoV-2. Из них 1 186 пациентов выздоровели, 21 скончался.
Об этом: В Югре за сутки выявили 129 заражений коронавирусом
Ординаторы и студенты медицинского факультета в Ульяновской области получат надбавки за работу и практику в инфекционных стационарах, где проходят лечение пациенты с COVID-19.
Читайте подробнее: Ульяновские студенты получат надбавки за работу в инфекционных стационарах
В Еврейской АО за сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом.
Читайте также: В Еврейской АО выявили 347 носителей коронавируса
Власти Ленинградской области выделят около 50 млн рублей бюджетных средств на приобретение медикаментов, которые рекомендовало Министерство здравоохранения РФ для лечения коронавирусной инфекции.
Об этом: Ленобласть выделит 50 млн рублей на покупку препаратов для лечения COVID-19
Спрашивали? Роспотребнадзор отвечает! Что эффективней для диагностики коронавируса: сделать КТ легких или тест на COVID-19 в лаборатории Роспотребнадзора?
Спрашивали? Роспотребнадзор отвечает! Если первый тест на COVID-19 отрицательный, но при этом есть температура и потеря обоняния, нужно ли делать повторный тест?
Спрашивали? Роспотребнадзор отвечает! Может ли собака заразиться коронавирусом?
Участие в бесплатном тестировании на антитела к новой коронавирусной инфекции, которое будет проводить НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, смогут принять около трех тысяч человек. Об этом 8 июня ИА REGNUM рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Читайте также: Около трех тысяч петербуржцев смогут бесплатно сдать тест на антитела
Уже 43 случая смерти от новой коронавирусной инфекции подтвердили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
8 июня 2020 года власти сообщили о новых двух умерших, которые скончались от COVID-19. Теперь в регионе зафиксировано 43 таких случаев смерти.
Сколько больных COVID-19 умерли по другим причинам, в регионе не сообщается. Отметим, что в Курганской и Челябинской областях, а также в Пермском крае говорится о таких случаях смерти.
Об этом: В Свердловской области подтвердили ещё два случая смерти от COVID-19
В России выполнено почти 12,5 млн тестов на коронавирус, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Читайте также: Мишустин заявил о возвращении клиник к обычному режиму работы
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.
Путин подписал закон об удвоении детских пособий.
Собянин отменил режим самоизоляции со вторника, 9 июня.
В Приамурье за сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом: В Приамурье за сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом
Алтайский край. Сотрудники барнаульского роддома №1 опубликовали петицию с просьбой позволить им принимать пациентов. Соответствующую петицию они разместили в интернете.
«Город и край сейчас располагают достаточным резервным количеством коек под инфицированных больных, об этом постоянно информируют Роспотребнадзор и Минздрав края. Так почему же так необходимо держать в резерве учреждение родовспоможения, которое чрезвычайно востребовано беременными и роженицами?» — гласит текст обращения.
Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов в ходе онлайн-брифинга 8 июня назвал число медиков, которые заразились коронавирусом в Алтайском крае.
По его словам, COVID-19 в настоящий момент болеют 240 медицинских работников. При этом у части из них не проявляется никаких симптомов. У некоторых заболевание протекает в тяжелой форме — news_amic.
Глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков: «Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды».
Несколько футболистов махачкалинского «Анжи» перенесли заражение коронавирусом, сообщил гендиректор клуба Абсалутдин Агарагимов.
Читайте подробнее: Несколько футболистов «Анжи» перенесли заражение коронавирусом
В Пензенской области сотрудников медицинских учреждений, подверженных повышенным рискам из-за контактов с зараженными новой коронавирусной инфекцией, переведут на более безопасную работу.
Подробности в материале: В Пензенской области среди носителей коронавируса 18% составляют врачи
Гражданам и бизнесу в России в условиях распространения новой коронавирусной инфекции будет предоставлена государственная поддержка. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин подписал закон о поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии
Смотрите также фоторепортаж ИА REGNUM: Без целования и пенсионеров: как праздновали Троицу в Подмосковье
Дополнительные средства из бюджета на закупку средств индивидуальной защиты могут получить предприятия в Башкирии. Об этом 8 июня сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на совещании в правительстве республики.
По ее словам, деньги на закупку перчаток, масок и других средств защиты могут быть выделены из средств, которые выделялись на финансирование профилактических мер по уменьшению профессиональных заболеваний и производственных несчастных случаев.
Читайте также: Предприятиям в Башкирии могут выделить деньги на закупку масок и перчаток
На территории Пензенской области в текущем году обустроят 34 ранее организованных пляжа, создадут три новых и откроют 30 зон отдыха. В районах области усилят контроль за соблюдением правил безопасности около водоемов.
Читайте подробнее: В Пензенской области усилят контроль соблюдения правил безопасности на воде
В Екатеринбурге провели более 300 профилактических бесед за минувшие выходные (6 и 7 июня 2020 года) на тему обязательного ношения масок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.
12 человек отказались соблюдать меры профилактики, и на граждан составили протоколы об административном правонарушении.
«Еще почти два десятка различных нарушений пресекли сотрудники ГИБДД, проверяя соблюдение правил дорожного движения мотоциклистами и владельцами скутеров», — сообщили в структуре.
Улицы патрулировали представители полиции, министерства общественной безопасности Свердловской области, а также сотрудники Росгвардии.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге полицейские проверили ношение масок горожанами
В Чувашии отличившихся волонтёров будут награждать почётной грамотой и нагрудным знаком.
Подробности в материале: В Чувашии учредили награду для добровольцев
С 9 июня Москва вернётся к практически обычному ритму жизни. С соответствующим заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».
«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все ограничения в июне будут сняты. С завтрашнего дня отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ним отменяются и график прогулки», — сказал Собянин.
Читайте также: Собянин: с 9 июня Москва вернётся к обычному ритму жизни
В Москве с 9 июня отменяется самоизоляция и режим пропусков. Об этом 8 июня сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Читайте также: Собянин объяснил отмену пропусков и самоизоляции в Москве
Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Индустрия красоты сможет вернуться к обычному режиму работы в Москве с 9 июня. С соответствующим заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».
«С 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, отменяется ограничения на работу каршеринга», — сказал Собянин.
Подробности в материале: В Москве с 9 июня заработают салоны красоты
Стоматологические клиники Москвы возобновят свою работу с 16 июня. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москвы 24».
«С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках», — сказал Собянин.
Читайте также: С 16 июня в Москве откроются стоматологические клиники
Ошибочно положительным был первый тест на коронавирус, который сдал полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, сообщили в клубе.
Подробности в материале: «Локомотив» заявил об ошибке в тесте на коронавирус у Баринова
В Бюджетный кодекс РФ внесено изменение.
Заведения общепита в Москве откроются в два этапа. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москвы 24».
Первый этап назначен на 16 июня. В этот день в столице заработают летние веранды заведений общепита.
Подробности в материале: Бары и кафе Москвы откроются в два этапа
Конфискованный спирт пойдёт на производство антисептиков, такая норма входит в закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.
Подробности в материале: Путин подписал закон о переработке конфискованного спирта в антисептики
Объем инвестиций в экономику Башкирии в первом квартале текущего года составил 51,3 млрд рублей. Об этом 8 июня сообщил вице-премьер — министр экономического развития республики Рустам Муратов на совещании в правительстве региона.
По его словам, это на 18% больше в сравнении с первым кварталом 2019 года. Рост инвестиций фиксируется в 37 муниципалитетах.
Подробности в материале: Назван объем инвестиций в экономику Башкирии в первом квартале 2020 г
С 23 июня в Москве возобновит свою работу фитнес-индустрия. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москвы 24».
Отметим, что эта сфера станет последней с списка по срокам снятия ограничений. Кроме того, с этой даты жителям города разрешено будет в полной мере использовать инфраструктуру парков и скверов.
Читайте подробнее: Ограничения на работу фитнес-центров Москвы снимут с 23 июня
Предпринятые в Москве ограничительные меры для профилактики коронавируса позволили большинству её жителей сохранить рабочие места. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».
«Мы в Москве внимательно следили за тем, что происходило в мире. Перестраивали систему здравоохранения, организацию городской жизни», — сказал Собянин.
Об этом: Собянин: мы смогли сохранить работу для большинства москвичей
В Петербурге власти собираются пустить еще 500 млн рублей на зарплатные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса. Инициативу поддержали на заседании правительства города 8 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Петербурге добавят 500 млн рублей на зарплатные кредиты МСП
В Чувашии в апреле и мае сократились платежи за коммунальные услуги.
Читайте подробнее: В условиях пандемии жители Чувашии недоплатили за ЖКУ 100 млн рублей
В подмосковной Дубне наладят выпуск двух препаратов из списка рекомендованных Минздравом России для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Производством займется резидент ОЭЗ «Дубна» — компания ПСК «Фарма», которая входит в группу компания «Рус Биофарм». Предприятие будет выпускать препараты Тофацитиниб и Азитромицин, включенные в перечень рекомендованных для лечения COVID-19. По словам министра инвестиций промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой, компания получила субсидию в размере 49,3 млн рублей на строительство инженерных объектов.
Об этом: В Подмосковье займутся производством двух препаратов для лечения COVID-19
На Ямале с 8 июня 2020 года в поликлиниках оказывается плановая медицинская помощь. Исключение составляют медучреждения Салехарда и Нового Уренгоя, сообщает пресс-служба главы региона.
Об этом: Ямальские поликлиники открыли двери для плановых приёмов
Важно два условия выхода из кризиса: усиление роли государства, как источника помощи, который будет помогать, и формирование спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРЫ России» по финансовым рынкам Павел Самиев.
Подробности в материале: Эксперт назвал два важных условия выхода России из кризиса
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, несколько дней назад у него немного заложило уши и почувствовал горло. Температура была 37,0 градусов. С болезнью он справился за два дня. Симптомом COVID-19 у него не было, но тест решил сдать. Результат на коронавирус оказался положительным.
«Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс», — написал бывший руководитель города.
Подробности в материале: Экс-глава Екатеринбурга заразился коронавирусом
Специалисты в Санкт-Петербурге подтверждают начавшуюся 20 мая тенденцию удвоения количества выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией каждые 20 дней. Об этом 8 июня говорится в отчете межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге.
Подробности в материале: В Петербурге количество случаев коронавируса удваивается каждые 20 дней
Несоблюдение масочного режима и ответственного поведения жителями Петербурга сильно влияет на рост числа заражений коронавирусной инфекцией, это влияние достигает 30% от общего количества новых случаев инфицирования.
Читайте подробнее: Снижение самоизоляции в Петербурге увеличивает число заболевших на 30%
Решение о режиме работы сотрудников кремлёвского пула СМИ будет приниматься в рамках консультаций со специалистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается режима работы прессы — будем принимать решения осторожно, советуясь со специалистами», — сказал Песков агентству РИА Новости.
Об этом: Песков рассказал о режиме работы кремлёвского пула СМИ
Основная задача мер ограничения в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости. Об этом 8 июня сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24»
«Задача была спасти максимальное количество людей, особенно из группы риска. По поводу ограничительных мер было много дискуссий. Кто-то считает, что горожане их не выполняли», — сказал Собянин.
Однако мэр Москвы не согласился с подобным утверждением. Собянин отметил, что согласно данным сотовых операторов, в Москве не было ни одного резкого всплеска активности.
Читайте подробнее: Собянин объяснил основную задачу самоизоляции
С 9 июня для посетителей будут открыты московские кладбища. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Помимо этого, с 9 июня в Москве возобновится работа общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ.
Ещё неделя потребуется для прогревания воды на побережье Чёрного моря, а на Азовском море комфортно купаться можно будет в конце текущей недели. Об этом сообщил 8 июня журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Об этом: В Гидрометцентре рассказали, когда прогреется Чёрное море
Авиакомпания «ИрАэро» начинает полёты из Белгорода в Санкт-Петербург с 3 июля 2020 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе международного аэропорта Белгорода.
Читайте также: Запускается регулярное авиасообщение между Белгородом и Санкт-Петербургом
За последние сутки в Архангельской области выявлены 96 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в области составило 3 085 человек, 858 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.
Подробности в материале: Более 3 тысяч человек заразились коронавирусом в Архангельской области
В Новочеркасске Ростовской области закрыли стационарные отделения онкодиспансера. Об этом сообщается на официальном сайте лечебного учреждения, передаёт ИА REGNUM. По сообщению информации портала «Тузловград», закрытие онкодиспансера связано с выявлением носителя коронавируса среди пациентов.
Читайте также: Под Ростовом-на-Дону до особого распоряжения закрыли онкодиспансер
В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции. 14 заболевших COVID-19 дома не оказалось.
Об этом: Северодвинцы с COVID-19 не соблюдают режим самоизоляции — штаб
Далеко не всё так благополучно с закрытыми социальными учреждениями в Алтайском крае, как рассказала об этом сегодня, 8 июня, президенту России Владимиру Путину медсестра Первомайского неврологического интерната — участница видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и некоммерческих организаций. В скандальном детском доме, о котором неоднократно рассказывал корреспондент ИА REGNUM, снова беда.
Не успело данное социальное учреждение избавиться от зачинщиков детских драк и беспорядков, как их место занял один из воспитателей. По словам подростка (имя и фамилия которого по понятным причинам, будут названы только правоохранителям), мужчина, который не является воспитателем одной из групп, позволяет себе ненормативную лексику и угрозы в адрес детей. Судя по рассказу мальчика, все эти действия осуществляются с одобрения нового руководства детским домом.
Подробности в материале: «Чтобы выродки не размножались!»: в алтайском детском доме — снова скандал
Снятие ограничений в регионах России находятся в компетенции местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя грядущее снятие ограничений в Москве.
«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — сказал Песков.
Читайте подробнее: В Кремле прокомментировали решение снять ограничения в Москве
Сложившаяся ситуация станет стимулом для развития внутреннего туризма, хотя клиенты будут стараться потратить на отпуск меньше, чем обычно, а участники рынка объективно не смогут установить низкие цены, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова, комментируя высказывания Дмитрия Чернышенко.
Читайте также: Внутренний туризм будет развиваться, но низких цен ждать не стоит — эксперт
На автовокзалах, станциях и в автобусах Подмосковья с 12 мая приобрели свыше 13 тыс. одноразовых масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мострансавто.
Девять из десяти масок приобретены пассажирами у водителей. Чаще всего маски приобретались пассажирами автобусных маршрутов Домодедово, Сергиева Посада, Одинцово и Долгопрудного. Также в Подмосковье установили вендинговые аппараты по продаже индивидуальных средств защиты.
Читайте подробнее: На автовокзалах и в автобусах Подмосковья приобрели более 13 тыс. масок
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рекомендовал медицинским учреждениям использовать пять моделей обращения с пациентами с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию.
Об этом: В Петербурге разработано пять моделей обращения с пациентами в пандемию
В Санкт-Петербурге предлагают приравнять по статусу к инфекционным все стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь по различным профилям, а также расширить список медицинских работников для получения дополнительных выплат и компенсаций.
Читайте подробнее: В Петербурге все стационары хотят приравнять к инфекционным
Пострадавший от пандемии бизнес в Ростовской области получил субсидии на сумму 1,2 млрд рублей. Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июня сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Андрей Мосиенко, передаёт ИА REGNUM.
Читайте также: Ростовские предприниматели получили субсидии на сумму 1,2 млрд рублей
Вспышка коронавируса произошла в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Воронежской области. Об этом сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
«Covid-19 выявлен у 107 проживающих в учреждении и у 12 его сотрудников. 20 человек находятся в больницах, на текущий момент угрозы их жизни нет. У остальных болезнь протекает в бессимптомной форме. Проживающие находятся в изолированной зоне дома-интерната, а 12 заболевших работников лечатся на дому», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: В доме престарелых под Воронежем коронавирус нашли у 107 постояльцев
Выплата пособий по безработице гражданам, утратившим право на их получение, будет продлена до 1 октября 2020 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 27 мая совещания о ситуации на рынке труда.
Об этом: Путин поручил продлить выплаты пособий по безработице в России
В Челябинской области отмечено большое количество семейных очагов коронавируса. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил журналистам.
Он отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 остаётся стабильно высоким. В основном прирост идёт за счёт средней и лёгкой степени тяжести и бессимптомных. При этом охват тестами высок.
Об этом: На Южном Урале отмечают обилие семейных коронавирусных очагов
У депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова выявлен коронавирус, симптомы заболеваниЯ отсутствуют. Определен круг контактов. Политик изолирован дома, сообщает пресс-служба гордумы.
Читайте подробнее: Депутат гордумы Перми заразился коронавирусом
Приморский, Невский и Кировский районы Санкт-Петербурга являются лидерами по числу пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом с учетом численности населения, тройка лидеров по «зараженности» COVID-19 выглядит немного иначе — это Приморский, Адмиралтейский и Кировский районы города.
Читайте также: Названы районы Петербурга, наиболее пораженные COVID-19
Первые четыре месяца 2020 года ознаменовались значительным падением на моторынке, и связано это в первую очердь с рынком поддержанных транспортных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил руководитель продаж мотоциклов АГ «Авилон» Максим Белоусов.
«В данном случае, на мой взгляд, рынок подержанных мотоциклов просел, потому что бывшая в употреблении техника японских брендов в основном продаётся через частные объявления и автомаркеты, а они в период ограничений не смогли себе позволить тот уровень сервиса, который они обеспечивали до закрытия — то есть не могли продавать онлайн», — заявил Белоусов.
Читайте подробнее: Итоги эпидемии коронавируса: моторынку в России прогнозируют резкий спад
Молодые люди в Чечне, имеющие финансовые трудности в условиях пандемии коронавируса, получат средства на выкуп невест. На эти цели региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделит более 10 млн рублей, сообщил муфтият республики.
Подробности в материале: Чеченские женихи получат от фонда Кадырова деньги на выкуп более 200 невест
Минимальный размер пособия по безработице в России будет временно увеличен в три раза — до 4500 рублей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин поручил временно увеличить пособие по безработице в России
Свердловские врачи проверили на коронавирус уже 333 552 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Только за минувшие сутки медработники обследовали 6836 человек, проведя 7000 исследований проб. За всё время пандемии обследовано 359 277 проб.
В регионе подтверждено 7668 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, вирус выявили у 2,3% протестированных.
Читайте также: В Свердловской области проверили на коронавирус более 333 тысяч человек
Комитеты Госдумы и парламентские фракции до конца этой недели представят в правительство РФ свои предложения в общенациональный план по восстановлению экономики на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.
Подробности в материале: Комитеты Госдумы дадут свои предложения в план восстановления экономики
В России будет создана единая онлайн-платформа для размещения и поиска трудовых вакансий. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Об этом: Путин поручил создать в России единую онлайн-платформу трудовых вакансий
«20% торговых мест, которые будут выделены специально для фермеров — это, безусловно, хорошая инициатива. Но данное предложение касается только сбыта продукции, но не поддерживает фермеров на этапах производства. На мой взгляд, было бы логично предоставить фермерам субсидии и поддержку в денежном эквиваленте, предложить налоговые каникулы или предоставить лояльные условия для покупки топлива», — директор фермерского базара «Петровский» Андрей Аверьянов.
Читайте также: Хорошо, но мало — о поддержке фермеров в России
В Перми в четырех отделениях краевой психиатрической больницы объявлен карантин по коронавирусу. У шести пациентов и одного медработника выявлен SARS-CoV-2, сообщает минздрав Пермского края.
Подробности в материале: В психбольнице Прикамья произошла вспышка коронавируса
В Госдуме 10 июня состоится «правительственный час» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом: Госдума 10 июня заслушает главу Минпромторга по поддержке экономики
В Пензенской области в рамках подготовки медучреждений для организации лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией приобретено новое медицинское оборудование. Так, 40 современных реанимационных кроватей приобрели для Клинической больницы №4, еще 96 единиц поступили в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко.
Читайте подробнее: В пензенские клиники поступили реанимационные кровати на 47 млн рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин период борьбы с коронавирусом «не может себе занести ни в пассив, ни в актив»: он прошёл «путь» от доверия президента до критики главы государства.
Об этом: Собянин в пандемию: от доверия президента до объекта критики
Пора начинать действовать, работать и, главное, зарабатывать, считают бизнесмены.
Подробности в материале: Пора возвращаться к нормальной жизни — о снятии ограничений в Москве
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял решение учредить специальный нагрудный знак «За вклад в охрану здоровья».
Читайте подробнее: Тамбовский губернатор решил учредить награду «За вклад в охрану здоровья»
514 млн рублей было направлено на субсидии из-за коронавируса предпринимателям в Белгородской области за апрель 2020 года. Поддержку получили более 16 тысяч налогоплательщиков, сообщили 8 июня в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгородской области на субсидии из-за коронавируса потратили 514 млн ₽
Инициатива правительства РФ по открытию границ для выезда для ряда категорий российских граждан была необходима как лицам, имеющим болезни и направляющимся на операцию, так и бизнесменам. Об этом заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Илья Зотов.
«В нашу организацию обращалось достаточно много пассажиров с хроническими заболеваниями, либо которые планировали делать операции, в том числе это касается детей. Данным гражданам необходимо было оперативно выехать из страны. Механизмов было крайне мало, и открытие границ позволяет людям выехать из страны. Это очень своевременная мера. В то же время большое число бизнес-сообществ, предпринимателей, инвесторов, у которых бизнес завязан с международными командировками, также испытывали сложности, поэтому границы открываются, и это очень нужно», — сказал Зотов.
Подробности в материале: Эксперт назвал своевременной мерой открытие границ для выезда
Главной проблемой в борьбе с распространением коронавируса в Карелии стал завоз инфекции из других регионов. Об этом 8 июня заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным глава республики Артур Парфенчиков.
Читайте также: Парфенчиков назвал завоз коронавируса бичом Карелии, но открывает турсезон
В Свердловской области сняли ограничения на работу ряда торговых точек. Решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, об этом он сообщил в Instagram.
Открыться разрешат магазинам площадью до 400 кв. м. с открытым входом.
«Возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей», — написал Куйвашев.
В частности, необходимо дезинфицировать помещения, носить маски как персоналу, так и посетителям магазина, пользоваться антисептиками и соблюдать «социальную дистанцию».
Санитарную декларацию магазинам заполнять не нужно, добавил губернатор.
Подробности в материале: Свердловский губернатор разрешил работать некоторым магазинам
«На мэра не стали заводить уголовное дело о превышении полномочий, а он, в свою очередь, отменил все введенные ранее ограничения. К тому же, стоить отметить, что практически никто из жителей города не отнесся к ним серьезно — лишь единицы соблюдали масочный режим и график прогулок», — отметил Тимофей Шевяков.
Читайте подробнее: Результат внутренней расторговки — о снятии ограничений в Москве