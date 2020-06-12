Несмотря на то, что в России продолжают выявлять тысячи новых носителей коронавируса, летом 2020 г. гражданам, по всей видимости, удастся набраться сил, отдохнув на российских курортах и туристических базах. Уже с 1 июня в стране возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию, готовится план по дальнейшим карантинным послаблениям. Между тем по состоянию на 8 июня в России только за последние сутки выявили 8 985 носителей SARS-CoV-2. Общее число положительных тестов составляет уже 476 658. Жертвами COVID-19 стали 5971 человек, 230 688 человек выздоровели. [[[picture1]]] ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с борьбой против коронавируса в России, ограничительными карантинными мероприятиями, последствиями для экономики и граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

12:10 08.06.2020 Половина трудящихся в России подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска. Масштаб возможного эффекта пандемии на кадровые перспективы и материальное положение россиян оценили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Эпидемия коронавируса, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, отмечаются в докладе. 49,7% всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии коронавируса. Если исходить из общего количества занятых в России (70 млн человек, по данным Росстата), в группе риска окажется почти 35 млн работников.

12:11 08.06.2020 Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет в Кремле первое большое мероприятие «в очном режиме» с конца марта: наградит Героев Труда, — советник президента Владимир Толстой.

12:12 08.06.2020 Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства на выкуп невест более 200 женихам, не имеющим для этого в условиях пандемии финансовой возможности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

12:12 08.06.2020 117 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, об этом сообщил на брифинге 8 июня глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. Подробности в материале: В Ивановской области за сутки выявили 117 новых носителей коронавируса

12:16 08.06.2020 В Мордовии по состоянию на 8 июня выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвердили 2230 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Мордовии выявили 2230 носителей коронавируса

12:17 08.06.2020 Правительство Забайкальского края не оставляет своих земляков, застрявших из-за карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса, на территориях других государств. Как сообщает сегодня, 8 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства края Михаила Чуркина, сейчас организован выезд троих жителей края из Израиля иКиргизии. Их переправили чартерным рейсом через Новосибирск. Читайте подробнее: Забайкальцев вывозят из Израиля и Киргизии

12:17 08.06.2020 Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле. Об этом заявил 8 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами. «Июнь, мы предполагаем, уйдёт как раз на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы уже планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль уже для межрегиональных поездок», — сказал Чернышенко. Читайте также: В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

12:17 08.06.2020 Количество фейков в интернете выросло в 10 раз в период пандемии — Генпрокуратура РФ.

12:21 08.06.2020 Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области. Об этом на брифинге 8 июня сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. Также, по словам Фокина, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей на 11%, до 377 пациентов, выросло число больных с пневмонией. Подробности в материале: В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

12:21 08.06.2020 Петербургскому омбудсмену Александру Шишлову пожаловались на качество медицинской помощи и бытовые условия у зараженных коронавирусом в психиатрических больницах им. Кащенко и им. Скворцова-Степанова. Читайте подробнее: Петербургскому омбудсмену жалуются на качество медпомощи в психбольницах

12:33 08.06.2020 Выявляемой в интернете недостоверной информации за период пандемии стало в десять раз больше. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России. В ведомстве уточнили, что за период с начала года направили в Роскомнадзор 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 касаются блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусе. За весь 2019 год таких требований было 134, и только 12 касались фейков. Об этом: Генпрокуратура РФ: фейков в сети стало в десять раз больше

12:34 08.06.2020 Российские власти продолжают пристально следить за распространением коронавируса в Забайкальском крае. Сегодня, 8 июня, в регион прибыл заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев и привёз с собой «десант» из пяти человек, в том числе — замдиректора по организационной методической работе, врача-инфекциониста и врача-пульмонолога. Читайте также: «Московский десант» прибыл в Забайкалье помогать бороться с COVID-19

12:36 08.06.2020 В Санкт-Петербурге жителей города, в целях оценки популяционного иммунитета, бесплатно протестируют на антитела. Подробности в материале: Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела на коронавирус

12:39 08.06.2020 С начала «коронавирусных» ограничений спад продаж квартир в новостройках Петербурга составил 50−55%. Такие данные приводит 8 июня городской комитет по строительству. Читайте подробнее: Продажи квартир в новостройках Петербурга упали на 55% за время карантина

12:40 08.06.2020 Стартовала онлайн-акция «Пожалуйста, дышите!» в поддержку российских медиков и волонтеров, ведущих борьбу за здоровье граждан в период пандемии COVID-19. На портале breathe.ria.ru представлена база фотографий и коротких историй со словами благодарности врачам, медицинским работникам, сотрудникам и волонтерам больниц и госпиталей, бригадам скорой помощи, спасающим здоровье и жизни людей по всей стране. Все опубликованные истории присланы пациентами, близкими и родными, друзьями и просто соседями героев историй.

12:46 08.06.2020 Власти Ивановской области из-за жары разрешили гражданам заменить перчатки, которые предписано носить в общественном транспорте для защиты от коронавируса, на кожные антисептики.

12:47 08.06.2020 Врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев: «Обращаюсь к руководителям всех без исключения предприятий: масочный режим продолжает действовать. Проведите разговоры с сотрудниками: это требование должно соблюдаться. Необходима ежедневная дезинфекция. Рабочие места нужно организовать с учетом социальной дистанции. Ограничьте посещение предприятий сторонними лицами, совещания, по возможности, проводите дистанционно. Вы должны понимать: при появлении хотя бы одного заболевшего мы будем вынуждены отправить на самоизоляцию весь коллектив».

12:48 08.06.2020 Оперативная информация по заболеваемости COVID-19 38.mchs.gov.ru

12:48 08.06.2020 С 7 июня в Иркутской области прекратила действие практика обязательного размещения прилетевших в регион пассажиров в обсерваторы или на самоизоляцию. При этом требование обязательного размещения в обсерваторы по-прежнему относится к тем, кто прибывает в регион на работу вахтовым методом, сообщили в оперштабе.

12:51 08.06.2020 Более 200 чеченских женихов получат средства для выкупа невесты. Такое поручение отдал глава Чечни Рамзан Кадыров, говорится в сообщении Духовного управления мусульман республики. Читайте подробнее: Кадыров поручил помочь 200 женихам с выкупом невест

12:51 08.06.2020 Последние данные о количестве заболевших коронавирусом в России и в мире, свежую информацию о тестировании граждан и новые меры, подготовленные российскими властями для противодействия распространению инфекции вы можете найти в ежедневном отчете Коммуникационного центра Правительства РФ.

12:53 08.06.2020 В Москве выявили 2001заболевших, в Московской области — 751, Санкт-Петербурге — 326, Нижегородской области — 305, Свердловской области — 249, Воронежской области — 228, Ростовской области — 189, Красноярском крае — 159. Цитата с сайта stopcoronavirus.

12:54 08.06.2020 В Новгородской области за последние сутки подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 8 июня областной оперативный штаб. Это больше, чем выявлялось в предыдущие дни. Об этом: В Новгородской области выросло число новых случаев коронавируса

12:54 08.06.2020 Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось1 459 704человека, по состоянию на 07.06.2020, под контролем остаются 320 180 человек.

12:55 08.06.2020 Общее число выявленных случаев заболевания в России на 8 июня 2020 г.

12:56 08.06.2020 Количество выявленных случаев заболевания в России за сутки 8 июня 202 г.

12:58 08.06.2020 Статистика прибытия граждан в Россию — stopcoronavirus.

12:58 08.06.2020 Все дети и подростки до 17 лет, въезжающие на территорию Ивановской области, будут обязаны иметь справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом, сообщил журналистам 8 июня врио главного санитарного врача региона Павел Колесник. Об этом: Детей без справки об отсутствии COVID-19 не пустят в Ивановскую область

13:00 08.06.2020 Спрос на продовольствие на текущей неделе (01.06−06.06)характеризуется более равномерным распределением в течение недели и менее выраженными закупками основных продуктов питания в пятницу и субботу. В результате сокращения продаж во второй половине текущей недели общий объем потребления снизился по сравнению с прошлой неделей (25.05−30.05) по более чем половине товарных позиций.При этом, вопреки ожиданиям, основное снижение пришлось на мясной сегмент: говядина(-4%),свинина (-6%), баранина (-12%).Спрос на мясо птицы при этом сохранился на уровне прошлой недели (-1%).Менее значимо потребление снижалось в сегменте молочной и плодоовощной продукции (1−4%) — — stopcoronavirus.

13:01 08.06.2020 Регионы с наибольшим числом носителей SARS-CoV-2 на 8 июня 2020 г. stopcoronavirus.

13:03 08.06.2020 Состоянию на 8 июня, более12,7млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. Федеральная налоговая служба России начислила более8,5млрд рублей налогового капитала самозанятым в приложении»Мой налог» — stopcoronavirus.

13:04 08.06.2020 Тема возобновления воздушного сообщения России с другими странами находится на повестке дня, однако точные даты начала полётов не определены. Об этом сообщил 8 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Точных дат пока нет», — сказал представитель Кремля. Об этом: Песков: дата возобновления полетов из России пока не определена

13:04 08.06.2020 На сегодняшний день решение о возобновлении международных авиаполётов принимает правительство РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В данном случае здесь главным ведомством является правительство. И вы знаете, что сегодня было поручение премьера [Михаила] Мишустина вот по этим вопросам, чтобы разработать предложения возможной даты возобновления полётов», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль заявил об отсутствии точных дат запуска международных полётов

13:06 08.06.2020 Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу, лечение и уход за родственниками. Об этом заявил премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин. Цитата tv360ru.

13:07 08.06.2020 В Забайкалье возникла проблема с койками для зараженных коронавирусом: в Чите коечный фонд загружен на 95%, приходится разворачивать дополнительные места на курорте «Дарасун», в краевом госпитале для ветеранов войн и станции скорой помощи. Неоценимую поддержку оказывают министерство обороны, развернув полевой госпиталь.

13:08 08.06.2020 Мишустин: прирост заболеваемости коронавирусом по России шестой день не превышает 2%. В Москве прирост ниже среднероссийского — 1%.

13:09 08.06.2020 Подать заявления в вузы можно с 20 июня дистанционно — Мишустин.

13:11 08.06.2020 Уже три министра регионального правительства Калининградской области больны COVID-19: министр развития инфраструктуры Елена Дятлова, министр сельского хозяйства Наталья Шевцова и глава минстроя Сергей Черномаз. Читайте подробнее: В Калининградской области COVID-19 больны уже три министра

13:19 08.06.2020 Бывший мэр Екатеринбурга и глава «Фонда Ройзмана» Евгений Ройзман рассказал о заражении коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — написал Ройзман. Об этом: Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман заразился коронавирусом

13:19 08.06.2020 Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Калининградской области продолжает оставаться нестабильным. По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в субботу, 6 июня, было объявлено о приросте в 36 человек, в воскресенье, 7 июня, о 40 новых больных, сегодня, 8 июня, о 37 новых пациентов с SARS-CoV-2. Об этом: В Калининградской области выявили 37 заразившихся SARS-CoV-2

13:20 08.06.2020 Туристическая отрасль в РФ запустится с 1 июля. Канал stopcoronavirusrussia рассказал, что это означает для рынка? [[[list-0]]]

13:20 08.06.2020 Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что у него нашли коронавирус. Об этом бывший чиновник написал в Facebook. У Ройзмана сначала проявились незначительные симптомы: некоторые ощущения в горле, заложило уши, температура + 37,0. Экс-мэр справился с недомоганием за пару дней, а потом решил пройти тестирование, которое подтвердило, с его слов, наличие коронавируса. «Просьба ко всем, отнеситесь серьёзнее. Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться», — предупреждает Ройзман. Сам он находится на самоизоляции на дому. Читайте также: У бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана выявили коронавирус

13:20 08.06.2020 В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ. Читайте также: Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

13:23 08.06.2020 Ульяновская область в целях сокращения дефицита в 2020 году планируется выпустить облигации в июне и сентябре. Об этом: Ульяновская область планирует выпустить облигации на 11 млрд рублей

13:24 08.06.2020 В Хабаровском крае выявили более 2,5 тыс. носителей коронавируса. Подробности в материале: В Хабаровском крае количество заражений коронавирусом превысило 2,5 тыс

13:30 08.06.2020 В Петербурге социальные работники, имеющие дело с зараженными коронавирусом людьми, не получают компенсаций, в отличие от своих коллег из стационаров. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Он пообещал решить проблему. Об этом: В Петербурге «надомные» соцработники не получают компенсаций за коронавирус

13:31 08.06.2020 41 дежурную группу в 18 детских садах откроют на территории Краснодара, подавать документы на приём детей родители могут с 8 июня дистанционно, сообщила пресс-служба мэрии. Читайте подробнее: В Краснодаре откроют 41 дежурную группу в детсадах

13:35 08.06.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Большинство заражений приходится на очаги в Сургутском районе, Нягани и Нижневартовске. Всего с начала пандемии в ХМАО на 8 июня зарегистрировано 3 475 положительных тестов на SARS-CoV-2. Из них 1 186 пациентов выздоровели, 21 скончался. Об этом: В Югре за сутки выявили 129 заражений коронавирусом

13:37 08.06.2020 Ординаторы и студенты медицинского факультета в Ульяновской области получат надбавки за работу и практику в инфекционных стационарах, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Читайте подробнее: Ульяновские студенты получат надбавки за работу в инфекционных стационарах

13:39 08.06.2020 В Еврейской АО за сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Еврейской АО выявили 347 носителей коронавируса

13:40 08.06.2020 Власти Ленинградской области выделят около 50 млн рублей бюджетных средств на приобретение медикаментов, которые рекомендовало Министерство здравоохранения РФ для лечения коронавирусной инфекции. Об этом: Ленобласть выделит 50 млн рублей на покупку препаратов для лечения COVID-19

13:41 08.06.2020 Спрашивали? Роспотребнадзор отвечает! Что эффективней для диагностики коронавируса: сделать КТ легких или тест на COVID-19 в лаборатории Роспотребнадзора? [[[list-1]]]

13:42 08.06.2020 Спрашивали? Роспотребнадзор отвечает! Если первый тест на COVID-19 отрицательный, но при этом есть температура и потеря обоняния, нужно ли делать повторный тест? [[[list-2]]]

13:43 08.06.2020 Спрашивали? Роспотребнадзор отвечает! Может ли собака заразиться коронавирусом? [[[list-3]]]

13:43 08.06.2020 Участие в бесплатном тестировании на антитела к новой коронавирусной инфекции, которое будет проводить НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, смогут принять около трех тысяч человек. Об этом 8 июня ИА REGNUM рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Читайте также: Около трех тысяч петербуржцев смогут бесплатно сдать тест на антитела

13:44 08.06.2020 Уже 43 случая смерти от новой коронавирусной инфекции подтвердили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. 8 июня 2020 года власти сообщили о новых двух умерших, которые скончались от COVID-19. Теперь в регионе зафиксировано 43 таких случаев смерти. Сколько больных COVID-19 умерли по другим причинам, в регионе не сообщается. Отметим, что в Курганской и Челябинской областях, а также в Пермском крае говорится о таких случаях смерти. Об этом: В Свердловской области подтвердили ещё два случая смерти от COVID-19

13:49 08.06.2020 В России выполнено почти 12,5 млн тестов на коронавирус, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте также: Мишустин заявил о возвращении клиник к обычному режиму работы

13:52 08.06.2020 Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.

13:52 08.06.2020 Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:52 08.06.2020 Путин подписал закон об удвоении детских пособий.

13:53 08.06.2020 Собянин отменил режим самоизоляции со вторника, 9 июня.

13:53 08.06.2020 В Приамурье за сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Приамурье за сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом

13:54 08.06.2020 Алтайский край. Сотрудники барнаульского роддома №1 опубликовали петицию с просьбой позволить им принимать пациентов. Соответствующую петицию они разместили в интернете. «Город и край сейчас располагают достаточным резервным количеством коек под инфицированных больных, об этом постоянно информируют Роспотребнадзор и Минздрав края. Так почему же так необходимо держать в резерве учреждение родовспоможения, которое чрезвычайно востребовано беременными и роженицами?» — гласит текст обращения.

13:55 08.06.2020 Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов в ходе онлайн-брифинга 8 июня назвал число медиков, которые заразились коронавирусом в Алтайском крае. По его словам, COVID-19 в настоящий момент болеют 240 медицинских работников. При этом у части из них не проявляется никаких симптомов. У некоторых заболевание протекает в тяжелой форме — news_amic.

13:59 08.06.2020 Глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков: «Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды».

14:01 08.06.2020 Несколько футболистов махачкалинского «Анжи» перенесли заражение коронавирусом, сообщил гендиректор клуба Абсалутдин Агарагимов. Читайте подробнее: Несколько футболистов «Анжи» перенесли заражение коронавирусом

14:04 08.06.2020 В Пензенской области сотрудников медицинских учреждений, подверженных повышенным рискам из-за контактов с зараженными новой коронавирусной инфекцией, переведут на более безопасную работу. Подробности в материале: В Пензенской области среди носителей коронавируса 18% составляют врачи

14:10 08.06.2020 Гражданам и бизнесу в России в условиях распространения новой коронавирусной инфекции будет предоставлена государственная поддержка. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин подписал закон о поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии

14:17 08.06.2020 Смотрите также фоторепортаж ИА REGNUM: Без целования и пенсионеров: как праздновали Троицу в Подмосковье

14:21 08.06.2020 Дополнительные средства из бюджета на закупку средств индивидуальной защиты могут получить предприятия в Башкирии. Об этом 8 июня сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на совещании в правительстве республики. По ее словам, деньги на закупку перчаток, масок и других средств защиты могут быть выделены из средств, которые выделялись на финансирование профилактических мер по уменьшению профессиональных заболеваний и производственных несчастных случаев. Читайте также: Предприятиям в Башкирии могут выделить деньги на закупку масок и перчаток

14:22 08.06.2020 На территории Пензенской области в текущем году обустроят 34 ранее организованных пляжа, создадут три новых и откроют 30 зон отдыха. В районах области усилят контроль за соблюдением правил безопасности около водоемов. Читайте подробнее: В Пензенской области усилят контроль соблюдения правил безопасности на воде

14:23 08.06.2020 В Екатеринбурге провели более 300 профилактических бесед за минувшие выходные (6 и 7 июня 2020 года) на тему обязательного ношения масок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области. 12 человек отказались соблюдать меры профилактики, и на граждан составили протоколы об административном правонарушении. «Еще почти два десятка различных нарушений пресекли сотрудники ГИБДД, проверяя соблюдение правил дорожного движения мотоциклистами и владельцами скутеров», — сообщили в структуре. Улицы патрулировали представители полиции, министерства общественной безопасности Свердловской области, а также сотрудники Росгвардии. Читайте подробнее: В Екатеринбурге полицейские проверили ношение масок горожанами

14:25 08.06.2020 В Чувашии отличившихся волонтёров будут награждать почётной грамотой и нагрудным знаком. Подробности в материале: В Чувашии учредили награду для добровольцев

14:31 08.06.2020 С 9 июня Москва вернётся к практически обычному ритму жизни. С соответствующим заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24». «Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все ограничения в июне будут сняты. С завтрашнего дня отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ним отменяются и график прогулки», — сказал Собянин. Читайте также: Собянин: с 9 июня Москва вернётся к обычному ритму жизни

14:33 08.06.2020 В Москве с 9 июня отменяется самоизоляция и режим пропусков. Об этом 8 июня сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Читайте также: Собянин объяснил отмену пропусков и самоизоляции в Москве

14:35 08.06.2020 Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

14:35 08.06.2020 Индустрия красоты сможет вернуться к обычному режиму работы в Москве с 9 июня. С соответствующим заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24». «С 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, отменяется ограничения на работу каршеринга», — сказал Собянин. Подробности в материале: В Москве с 9 июня заработают салоны красоты

14:40 08.06.2020 Стоматологические клиники Москвы возобновят свою работу с 16 июня. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москвы 24». «С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках», — сказал Собянин. Читайте также: С 16 июня в Москве откроются стоматологические клиники

14:43 08.06.2020 Ошибочно положительным был первый тест на коронавирус, который сдал полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, сообщили в клубе. Подробности в материале: «Локомотив» заявил об ошибке в тесте на коронавирус у Баринова

14:44 08.06.2020 В Бюджетный кодекс РФ внесено изменение.

14:45 08.06.2020 Заведения общепита в Москве откроются в два этапа. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москвы 24». Первый этап назначен на 16 июня. В этот день в столице заработают летние веранды заведений общепита. Подробности в материале: Бары и кафе Москвы откроются в два этапа

14:51 08.06.2020 Конфискованный спирт пойдёт на производство антисептиков, такая норма входит в закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации. Подробности в материале: Путин подписал закон о переработке конфискованного спирта в антисептики

14:52 08.06.2020 Объем инвестиций в экономику Башкирии в первом квартале текущего года составил 51,3 млрд рублей. Об этом 8 июня сообщил вице-премьер — министр экономического развития республики Рустам Муратов на совещании в правительстве региона. По его словам, это на 18% больше в сравнении с первым кварталом 2019 года. Рост инвестиций фиксируется в 37 муниципалитетах. Подробности в материале: Назван объем инвестиций в экономику Башкирии в первом квартале 2020 г

14:52 08.06.2020 С 23 июня в Москве возобновит свою работу фитнес-индустрия. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москвы 24». Отметим, что эта сфера станет последней с списка по срокам снятия ограничений. Кроме того, с этой даты жителям города разрешено будет в полной мере использовать инфраструктуру парков и скверов. Читайте подробнее: Ограничения на работу фитнес-центров Москвы снимут с 23 июня

14:58 08.06.2020 Предпринятые в Москве ограничительные меры для профилактики коронавируса позволили большинству её жителей сохранить рабочие места. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24». «Мы в Москве внимательно следили за тем, что происходило в мире. Перестраивали систему здравоохранения, организацию городской жизни», — сказал Собянин. Об этом: Собянин: мы смогли сохранить работу для большинства москвичей

15:02 08.06.2020 В Петербурге власти собираются пустить еще 500 млн рублей на зарплатные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса. Инициативу поддержали на заседании правительства города 8 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Петербурге добавят 500 млн рублей на зарплатные кредиты МСП

15:04 08.06.2020 В Чувашии в апреле и мае сократились платежи за коммунальные услуги. Читайте подробнее: В условиях пандемии жители Чувашии недоплатили за ЖКУ 100 млн рублей

15:05 08.06.2020 В подмосковной Дубне наладят выпуск двух препаратов из списка рекомендованных Минздравом России для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Производством займется резидент ОЭЗ «Дубна» — компания ПСК «Фарма», которая входит в группу компания «Рус Биофарм». Предприятие будет выпускать препараты Тофацитиниб и Азитромицин, включенные в перечень рекомендованных для лечения COVID-19. По словам министра инвестиций промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой, компания получила субсидию в размере 49,3 млн рублей на строительство инженерных объектов. Об этом: В Подмосковье займутся производством двух препаратов для лечения COVID-19

15:07 08.06.2020 На Ямале с 8 июня 2020 года в поликлиниках оказывается плановая медицинская помощь. Исключение составляют медучреждения Салехарда и Нового Уренгоя, сообщает пресс-служба главы региона. Об этом: Ямальские поликлиники открыли двери для плановых приёмов

15:08 08.06.2020 Важно два условия выхода из кризиса: усиление роли государства, как источника помощи, который будет помогать, и формирование спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРЫ России» по финансовым рынкам Павел Самиев. Подробности в материале: Эксперт назвал два важных условия выхода России из кризиса

15:10 08.06.2020 Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом. Об этом он написал в Facebook. По его словам, несколько дней назад у него немного заложило уши и почувствовал горло. Температура была 37,0 градусов. С болезнью он справился за два дня. Симптомом COVID-19 у него не было, но тест решил сдать. Результат на коронавирус оказался положительным. «Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс», — написал бывший руководитель города. Подробности в материале: Экс-глава Екатеринбурга заразился коронавирусом

15:11 08.06.2020 Специалисты в Санкт-Петербурге подтверждают начавшуюся 20 мая тенденцию удвоения количества выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией каждые 20 дней. Об этом 8 июня говорится в отчете межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге. Подробности в материале: В Петербурге количество случаев коронавируса удваивается каждые 20 дней

15:18 08.06.2020 Несоблюдение масочного режима и ответственного поведения жителями Петербурга сильно влияет на рост числа заражений коронавирусной инфекцией, это влияние достигает 30% от общего количества новых случаев инфицирования. Читайте подробнее: Снижение самоизоляции в Петербурге увеличивает число заболевших на 30%

15:19 08.06.2020 Решение о режиме работы сотрудников кремлёвского пула СМИ будет приниматься в рамках консультаций со специалистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается режима работы прессы — будем принимать решения осторожно, советуясь со специалистами», — сказал Песков агентству РИА Новости. Об этом: Песков рассказал о режиме работы кремлёвского пула СМИ

15:20 08.06.2020 Основная задача мер ограничения в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости. Об этом 8 июня сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» «Задача была спасти максимальное количество людей, особенно из группы риска. По поводу ограничительных мер было много дискуссий. Кто-то считает, что горожане их не выполняли», — сказал Собянин. Однако мэр Москвы не согласился с подобным утверждением. Собянин отметил, что согласно данным сотовых операторов, в Москве не было ни одного резкого всплеска активности. Читайте подробнее: Собянин объяснил основную задачу самоизоляции

15:21 08.06.2020 С 9 июня для посетителей будут открыты московские кладбища. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Помимо этого, с 9 июня в Москве возобновится работа общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ. Об этом: С 9 июня в Москве разрешат посещать кладбища

15:27 08.06.2020 Ещё неделя потребуется для прогревания воды на побережье Чёрного моря, а на Азовском море комфортно купаться можно будет в конце текущей недели. Об этом сообщил 8 июня журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом: В Гидрометцентре рассказали, когда прогреется Чёрное море

15:30 08.06.2020 Авиакомпания «ИрАэро» начинает полёты из Белгорода в Санкт-Петербург с 3 июля 2020 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе международного аэропорта Белгорода. Читайте также: Запускается регулярное авиасообщение между Белгородом и Санкт-Петербургом

15:33 08.06.2020 За последние сутки в Архангельской области выявлены 96 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в области составило 3 085 человек, 858 из них уже выздоровели и выписаны из больниц. Подробности в материале: Более 3 тысяч человек заразились коронавирусом в Архангельской области

15:37 08.06.2020 В Новочеркасске Ростовской области закрыли стационарные отделения онкодиспансера. Об этом сообщается на официальном сайте лечебного учреждения, передаёт ИА REGNUM. По сообщению информации портала «Тузловград», закрытие онкодиспансера связано с выявлением носителя коронавируса среди пациентов. Читайте также: Под Ростовом-на-Дону до особого распоряжения закрыли онкодиспансер

15:44 08.06.2020 В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции. 14 заболевших COVID-19 дома не оказалось. Об этом: Северодвинцы с COVID-19 не соблюдают режим самоизоляции — штаб

15:44 08.06.2020 Далеко не всё так благополучно с закрытыми социальными учреждениями в Алтайском крае, как рассказала об этом сегодня, 8 июня, президенту России Владимиру Путину медсестра Первомайского неврологического интерната — участница видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и некоммерческих организаций. В скандальном детском доме, о котором неоднократно рассказывал корреспондент ИА REGNUM, снова беда. Не успело данное социальное учреждение избавиться от зачинщиков детских драк и беспорядков, как их место занял один из воспитателей. По словам подростка (имя и фамилия которого по понятным причинам, будут названы только правоохранителям), мужчина, который не является воспитателем одной из групп, позволяет себе ненормативную лексику и угрозы в адрес детей. Судя по рассказу мальчика, все эти действия осуществляются с одобрения нового руководства детским домом. Подробности в материале: «Чтобы выродки не размножались!»: в алтайском детском доме — снова скандал

15:46 08.06.2020 Снятие ограничений в регионах России находятся в компетенции местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя грядущее снятие ограничений в Москве. «Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — сказал Песков. Читайте подробнее: В Кремле прокомментировали решение снять ограничения в Москве

15:54 08.06.2020 Сложившаяся ситуация станет стимулом для развития внутреннего туризма, хотя клиенты будут стараться потратить на отпуск меньше, чем обычно, а участники рынка объективно не смогут установить низкие цены, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова, комментируя высказывания Дмитрия Чернышенко. Читайте также: Внутренний туризм будет развиваться, но низких цен ждать не стоит — эксперт

15:54 08.06.2020 На автовокзалах, станциях и в автобусах Подмосковья с 12 мая приобрели свыше 13 тыс. одноразовых масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мострансавто. Девять из десяти масок приобретены пассажирами у водителей. Чаще всего маски приобретались пассажирами автобусных маршрутов Домодедово, Сергиева Посада, Одинцово и Долгопрудного. Также в Подмосковье установили вендинговые аппараты по продаже индивидуальных средств защиты. Читайте подробнее: На автовокзалах и в автобусах Подмосковья приобрели более 13 тыс. масок

16:01 08.06.2020 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рекомендовал медицинским учреждениям использовать пять моделей обращения с пациентами с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом: В Петербурге разработано пять моделей обращения с пациентами в пандемию

16:20 08.06.2020 В Санкт-Петербурге предлагают приравнять по статусу к инфекционным все стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь по различным профилям, а также расширить список медицинских работников для получения дополнительных выплат и компенсаций. Читайте подробнее: В Петербурге все стационары хотят приравнять к инфекционным

16:26 08.06.2020 Пострадавший от пандемии бизнес в Ростовской области получил субсидии на сумму 1,2 млрд рублей. Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июня сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Андрей Мосиенко, передаёт ИА REGNUM. Читайте также: Ростовские предприниматели получили субсидии на сумму 1,2 млрд рублей

16:49 08.06.2020 Вспышка коронавируса произошла в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Воронежской области. Об этом сообщил 8 июня региональный оперативный штаб. «Covid-19 выявлен у 107 проживающих в учреждении и у 12 его сотрудников. 20 человек находятся в больницах, на текущий момент угрозы их жизни нет. У остальных болезнь протекает в бессимптомной форме. Проживающие находятся в изолированной зоне дома-интерната, а 12 заболевших работников лечатся на дому», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: В доме престарелых под Воронежем коронавирус нашли у 107 постояльцев

16:50 08.06.2020 Выплата пособий по безработице гражданам, утратившим право на их получение, будет продлена до 1 октября 2020 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 27 мая совещания о ситуации на рынке труда. Об этом: Путин поручил продлить выплаты пособий по безработице в России

16:51 08.06.2020 В Челябинской области отмечено большое количество семейных очагов коронавируса. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил журналистам. Он отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 остаётся стабильно высоким. В основном прирост идёт за счёт средней и лёгкой степени тяжести и бессимптомных. При этом охват тестами высок. Об этом: На Южном Урале отмечают обилие семейных коронавирусных очагов

16:52 08.06.2020 У депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова выявлен коронавирус, симптомы заболеваниЯ отсутствуют. Определен круг контактов. Политик изолирован дома, сообщает пресс-служба гордумы. Читайте подробнее: Депутат гордумы Перми заразился коронавирусом

16:55 08.06.2020 Приморский, Невский и Кировский районы Санкт-Петербурга являются лидерами по числу пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом с учетом численности населения, тройка лидеров по «зараженности» COVID-19 выглядит немного иначе — это Приморский, Адмиралтейский и Кировский районы города. Читайте также: Названы районы Петербурга, наиболее пораженные COVID-19

17:00 08.06.2020 Первые четыре месяца 2020 года ознаменовались значительным падением на моторынке, и связано это в первую очердь с рынком поддержанных транспортных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил руководитель продаж мотоциклов АГ «Авилон» Максим Белоусов. «В данном случае, на мой взгляд, рынок подержанных мотоциклов просел, потому что бывшая в употреблении техника японских брендов в основном продаётся через частные объявления и автомаркеты, а они в период ограничений не смогли себе позволить тот уровень сервиса, который они обеспечивали до закрытия — то есть не могли продавать онлайн», — заявил Белоусов. Читайте подробнее: Итоги эпидемии коронавируса: моторынку в России прогнозируют резкий спад

17:00 08.06.2020 Молодые люди в Чечне, имеющие финансовые трудности в условиях пандемии коронавируса, получат средства на выкуп невест. На эти цели региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделит более 10 млн рублей, сообщил муфтият республики. Подробности в материале: Чеченские женихи получат от фонда Кадырова деньги на выкуп более 200 невест

17:10 08.06.2020 Минимальный размер пособия по безработице в России будет временно увеличен в три раза — до 4500 рублей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин поручил временно увеличить пособие по безработице в России

17:14 08.06.2020 Свердловские врачи проверили на коронавирус уже 333 552 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Только за минувшие сутки медработники обследовали 6836 человек, проведя 7000 исследований проб. За всё время пандемии обследовано 359 277 проб. В регионе подтверждено 7668 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, вирус выявили у 2,3% протестированных. Читайте также: В Свердловской области проверили на коронавирус более 333 тысяч человек

17:15 08.06.2020 Комитеты Госдумы и парламентские фракции до конца этой недели представят в правительство РФ свои предложения в общенациональный план по восстановлению экономики на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. Подробности в материале: Комитеты Госдумы дадут свои предложения в план восстановления экономики

17:16 08.06.2020 В России будет создана единая онлайн-платформа для размещения и поиска трудовых вакансий. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Об этом: Путин поручил создать в России единую онлайн-платформу трудовых вакансий

17:16 08.06.2020 «20% торговых мест, которые будут выделены специально для фермеров — это, безусловно, хорошая инициатива. Но данное предложение касается только сбыта продукции, но не поддерживает фермеров на этапах производства. На мой взгляд, было бы логично предоставить фермерам субсидии и поддержку в денежном эквиваленте, предложить налоговые каникулы или предоставить лояльные условия для покупки топлива», — директор фермерского базара «Петровский» Андрей Аверьянов. Читайте также: Хорошо, но мало — о поддержке фермеров в России

17:23 08.06.2020 В Перми в четырех отделениях краевой психиатрической больницы объявлен карантин по коронавирусу. У шести пациентов и одного медработника выявлен SARS-CoV-2, сообщает минздрав Пермского края. Подробности в материале: В психбольнице Прикамья произошла вспышка коронавируса

17:23 08.06.2020 В Госдуме 10 июня состоится «правительственный час» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом: Госдума 10 июня заслушает главу Минпромторга по поддержке экономики