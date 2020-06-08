В Чувашии решили, как поддержат производящих молоко ЛПХ
Чебоксары, 8 июня, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В Чувашии разработан проект постановления о субсидировании молока, которое производится в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Государственная поддержка будет адресной, её размер будет зависеть от поголовья коров в хозяйствах. В то же время крестьяне возьмут на себя обязательства при получении поддержки сохранить поголовье коров до следующего года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 июня, заявил на планёрке в правительстве министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.
Проект разработан по инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева. Данная господдержка будет адресной.
Врио главы Чувашии Олег Николаев отметил, что данные средства будут частично перераспределены из программы благоустройства дворовых территорий, которую провалили ряд муниципалитетов.
По данным региональной власти, в Чувашии в декабре 2019 года выделили 1,5 млрд рублей на благоустройство дворов, но к освоению таких денег муниципалитеты были не готовы. По информации на 1 июня, законтрактованы только 146 млн рублей, на освоение чуть более 600 млн рублей определены подрядчики, договоры находятся на стадии заключения. В республиканском Доме правительства констатируют, что провалили работу администрации Алатырского, Марпосадского, Шумерлинского районов и города Шумерли.
Ранее Олег Николаев отмечал, что в Чувашии крупные производители молока получают «неплохую поддержку государства», также принят ряд дополнительных мер для небольших ферм от 200 голов по строительству и приобретению техники и оборудования. При этом 62% всего молочного поголовья содержится в частных подворьях, и ЛПХ, по мнению руководителя региона, — «единственные, кому до сих пор не уделялось аналогичное внимание».