Чебоксары, 8 июня, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В Чувашии разработан проект постановления о субсидировании молока, которое производится в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Государственная поддержка будет адресной, её размер будет зависеть от поголовья коров в хозяйствах. В то же время крестьяне возьмут на себя обязательства при получении поддержки сохранить поголовье коров до следующего года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 июня, заявил на планёрке в правительстве министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Cap.ru На молокозаводе

Проект разработан по инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева. Данная господдержка будет адресной.

«Проект предусматривает предоставление субсидии каждому личному подсобному хозяйству, имеющем дойных коров по ставке: если одна голова в подворье, то 2,3 тыс. рублей, где две коровы — по 3,3 тыс. рублей на каждую корову, где три коровы и выше на каждую корову — по 4,3 тыс. рублей. Господдержкой планируется охватить порядка 22 тыс. личных подсобных хозяйств, в собственности которых находится чуть более 5 тыс. коров.

К выплатам планируем приступить в конце июня, максимально до 1 июля довести выплаты. Для этого механизм сделали очень простым: граждане Чувашской Республики должны будут написать заявление с указанием реквизитов счёта, почтового адреса, количества дойных коров и взять обязательства сохранения поголовья до следующего года. И принести заявление в сельское поселение, дальше мы уже отработаем», — сказал Сергей Артамонов.

Врио главы Чувашии Олег Николаев отметил, что данные средства будут частично перераспределены из программы благоустройства дворовых территорий, которую провалили ряд муниципалитетов.

«Выяснилась удручающая картина. Так работать просто нельзя», — предупредил руководитель республики.

По данным региональной власти, в Чувашии в декабре 2019 года выделили 1,5 млрд рублей на благоустройство дворов, но к освоению таких денег муниципалитеты были не готовы. По информации на 1 июня, законтрактованы только 146 млн рублей, на освоение чуть более 600 млн рублей определены подрядчики, договоры находятся на стадии заключения. В республиканском Доме правительства констатируют, что провалили работу администрации Алатырского, Марпосадского, Шумерлинского районов и города Шумерли.

Ранее Олег Николаев отмечал, что в Чувашии крупные производители молока получают «неплохую поддержку государства», также принят ряд дополнительных мер для небольших ферм от 200 голов по строительству и приобретению техники и оборудования. При этом 62% всего молочного поголовья содержится в частных подворьях, и ЛПХ, по мнению руководителя региона, — «единственные, кому до сих пор не уделялось аналогичное внимание».

«А между тем, сельчане поставляют на переработку около 55% всего молока, производимого в Чувашии. Самый больной вопрос для таких небольших хозяйств — разрыв между себестоимостью и закупочной ценой. Особенно сильно эти цифры различаются в период так называемого «большого» молока, то есть летом. Сейчас закупочная цена на 1 кг молока опустилась до 14 рублей, тогда как себестоимость держится на уровне 16−17 рублей».