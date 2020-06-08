Калуга, 8 июня, 2020, 12:56 — ИА Регнум. В Калуге на Трифоновском кладбище было осквернено 26 надгробных плит, в числе которых и надгробия участников Великой Отечественной войны. Об этом 8 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Скриншот страницы Игоря Кумицкого в «ВКонтакте» На кладбище вандалы осквернили 26 надгробий

По данным ведомства, с заявлением о фактах вандализма в полицию обратились пять граждан, могилы родственников которых серьёзно пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению. Ведется следствие.