Ярославль, 8 июня, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В Ярославской области с 2017 по 2019 год численность работников органов государственной власти и местного самоуправления сократилась на 468 человек или 2,3%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Интерьер правительства Ярославской области

На конец 2017 года в регионе было 20 162 чиновника, в конце 2019 года — 19 694. Сокращение коснулось практически всех уровней власти, причем примерно в равных пропорциях.

В настоящее время в регионе большая часть чиновников — это представители федеральных органов исполнительной власти. Их 11 270. 1620 человек служат в региональных структурах. В органах местного самоуправления работают 4128 человек.

Отметим, что статистика не учитывает сотрудников различных государственных и муниципальных организаций, которым зачастую переданы функции органов власти.