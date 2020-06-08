В Костромской области торговые центры откроют без Wi-Fi и лавочек
Кострома, 8 июня, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Торговые центры в Костромской области откроются с 10 июня. Соответствующее постановление 7 июня подписал глава региона Сергей Ситников. Напомним, крупные ТЦ наряду с развлекательными заведениями, общепитом, бассейнами и фитнес-центрами в целях безопасности приостановили работу с 28 марта.
Работу торговых центров власти разрешили с некоторыми оговорками. Владельцам объектов придётся соблюсти ряд условий. Так, продавцы и покупатели должны носить маски, обрабатывать руки антисептиками. После примерки вещей одежду необходимо дезинфицировать. Работать в торговом центре одновременно могут не более 50% магазинов. Посетителям ТЦ «закроют» доступ к бесплатному Wi-Fi, и не дадут посидеть на скамейках:
Игровые зоны для детей и кинотеатры, расположенные в ТЦ, по-прежнему останутся закрыты. Вопросы открытия уличной торговали и ярмарок будут решать муниципалитеты.