Кострома, 8 июня, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Торговые центры в Костромской области откроются с 10 июня. Соответствующее постановление 7 июня подписал глава региона Сергей Ситников. Напомним, крупные ТЦ наряду с развлекательными заведениями, общепитом, бассейнами и фитнес-центрами в целях безопасности приостановили работу с 28 марта.

Adm44.ru Торговый центр в Костроме

Работу торговых центров власти разрешили с некоторыми оговорками. Владельцам объектов придётся соблюсти ряд условий. Так, продавцы и покупатели должны носить маски, обрабатывать руки антисептиками. После примерки вещей одежду необходимо дезинфицировать. Работать в торговом центре одновременно могут не более 50% магазинов. Посетителям ТЦ «закроют» доступ к бесплатному Wi-Fi, и не дадут посидеть на скамейках:

«Общее требование — одновременная работа не более 50% торговых точек, контроль за количеством посетителей — не более одного человека на 10 кв. м… Торговым точкам формата «остров» разрешается функционировать при условии установки защитных экранов в местах контакта персонала и посетителей. Исключается работа аппаратов по продаже напитков, снеков и другой продукции. Кроме того, руководству торговых центров предписано ограничить доступ посетителей к зонам отдыха, беспроводной локальной сети (Wi-Fi), скамейкам, лавочкам, пуфам», — говорится в требованиях, разработанных главным санитарным врачом Костромской области Александром Кокоулиным.

Игровые зоны для детей и кинотеатры, расположенные в ТЦ, по-прежнему останутся закрыты. Вопросы открытия уличной торговали и ярмарок будут решать муниципалитеты.