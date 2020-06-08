Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга в понедельник предупредили о жаре, надвигающихся грозах и порывистом ветре скоростью до 15 м/с. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз синоптиков.

Елена Молчанова ИА REGNUM На Петербург надвигаются грозы.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в городе на Неве ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, в том числе местами с грозами. В течение дня также ожидается южный, юго-восточный ветер, который при грозах будет усиливаться, а его порывы достигнут 15 м/с.

Температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +29 градусов, на побережье Финского залива местами до 25 градусов тепла. Атмосферное давление будет мало меняться.

В свою очередь главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус уточнил, что 8 июня за метеорологические условия в Санкт-Петербурге будет отвечать теплый сектор циклона, приближающегося с юго-запада. Благодаря ему во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, грозы.

«Температура воздуха на 7−8 градусов превысит календарную норму. Температура воздуха +27… +29 градусов, в Ленинградской области +25… +30 градусов», — отметил специалист.

Напомним, что 7 июня для Северной столицы стало самым теплым днем с начала лета и с начала года — максимальная температура воздуха достигла +24,9 градуса. Однако ожидается, что понедельник перехватит лидерство.