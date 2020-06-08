Ярославль, 8 июня, 2020, 10:33 — ИА Регнум. В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено 68 новых случае коронавирусной инфекции. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Стастистика

Уже неделю количество новых случаев держится на одной отметке — около 70. Всего нарастающим итогом в Ярославской области выявлено 3 714 инфицированных, из них 1180 выздоровели и 15 скончались.