Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 8 июня, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Арктический посёлок Диксон оказался на грани коммунального коллапса. Для поселения, где отопительный сезон действует круглый год, а средняя температура июля составляет 5 градусов тепла, это не что иное, как смерть. Об этом сообщает агентство «Красная весна».

Информационное агентство «Красная весна» Жилой дом в посёлке Диксон

По словам депутата диксонского Совета депутатов Юрия Ахломова, это произошло из-за того, что поселковые власти сделали из бюджета свою «кормушку». Годовой бюджет посёлка с населением 300 человек превышает 130 млн рублей.

Но вместо решения коммунальных проблем, по словам депутата, большую его часть (77 млн рублей) планируется направить на содержание администрации и культуру. При этом на что конкретно пойдут эти деньги, неизвестно.

Информационное агентство «Красная весна» Состояние теплотрассы

«Ахломов говорит, что в первом чтении бюджет был принят с оговоркой, что для принятия во втором чтении необходимы документы о планируемых расходах на административный персонал и закупки. Документы о численности штата и бюджетные сметы депутаты запросили у администрации, финансового отдела, Дома культуры, библиотеки и ДШИ. Им поступили отказы с обоснованием, что, мол, письма не так оформлены и не на тот адрес направлены», — сообщает портал.

На коммунальное хозяйство направят менее 9,5 млн рублей, чего явно недостаточно. Так, в ремонте нуждаются фундаменты практически всех жилых зданий. Из-под домов и остатков уличной канализационной сети вытекают нечистоты, замерзая на улицах. С внутренними коммуникациями, как отмечается, ситуация примерно такая же. В аварийном состоянии находится и питьевой водоем.

Информационное агентство «Красная весна» Один из теплоузлов посёлка

Несогласных со сложившейся ситуацией жителей, по словам депутата, власти стараются выживать из посёлка. При этом он указывает на непомерно раздутый штат работников культуры и администрации, заинтересованных в нынешнем распределении бюджета.

«Вот так посёлок полярников, портовиков, авиаторов, гидрографов, строителей, врачей и лучших в стране учителей превратился в поселок руководителей и аппаратчиков», — отмечает журналист.