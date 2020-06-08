СМИ: арктический посёлок Диксон находится на грани уничтожения
Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 8 июня, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Арктический посёлок Диксон оказался на грани коммунального коллапса. Для поселения, где отопительный сезон действует круглый год, а средняя температура июля составляет 5 градусов тепла, это не что иное, как смерть. Об этом сообщает агентство «Красная весна».
По словам депутата диксонского Совета депутатов Юрия Ахломова, это произошло из-за того, что поселковые власти сделали из бюджета свою «кормушку». Годовой бюджет посёлка с населением 300 человек превышает 130 млн рублей.
Но вместо решения коммунальных проблем, по словам депутата, большую его часть (77 млн рублей) планируется направить на содержание администрации и культуру. При этом на что конкретно пойдут эти деньги, неизвестно.
«Ахломов говорит, что в первом чтении бюджет был принят с оговоркой, что для принятия во втором чтении необходимы документы о планируемых расходах на административный персонал и закупки. Документы о численности штата и бюджетные сметы депутаты запросили у администрации, финансового отдела, Дома культуры, библиотеки и ДШИ. Им поступили отказы с обоснованием, что, мол, письма не так оформлены и не на тот адрес направлены», — сообщает портал.
На коммунальное хозяйство направят менее 9,5 млн рублей, чего явно недостаточно. Так, в ремонте нуждаются фундаменты практически всех жилых зданий. Из-под домов и остатков уличной канализационной сети вытекают нечистоты, замерзая на улицах. С внутренними коммуникациями, как отмечается, ситуация примерно такая же. В аварийном состоянии находится и питьевой водоем.
Несогласных со сложившейся ситуацией жителей, по словам депутата, власти стараются выживать из посёлка. При этом он указывает на непомерно раздутый штат работников культуры и администрации, заинтересованных в нынешнем распределении бюджета.
«Вот так посёлок полярников, портовиков, авиаторов, гидрографов, строителей, врачей и лучших в стране учителей превратился в поселок руководителей и аппаратчиков», — отмечает журналист.