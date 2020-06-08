Тюмень, 8 июня, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил с днём рождения главного анестезиолога-реаниматолога региона Наталью Шень. Уважаемый медик отметила день рождения 5 июня, сообщил глава региона в своём палике в социальной сети.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Глава тюменской области лично поздравил с днём рождения главного анестезиолога-реаниматолога региона Наталью Шень

«Хрупкая и мужественная женщина, врач, учёный, она бывает во всех реанимационных палатах региона, консультирует, спасает, лечит», — уважительно и с гордостью пишет о землячке Александр Моор.

В сложное время пандемии Наталья Шень находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Недавний пример: тюменские медики сделали то, что считается практически невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с ИВЛ и стал дышать самостоятельно. Опыт тюменских врачей тогда помог всей России», — отметил глава региона особые заслуги именинницы и её коллег.

Александр Моор выразил тюменским медикам массу слов благодарности и признания, ведь без их знаний, навыков и преданности профессии люди были бы бессильны перед охватившей мир напастью под названием COVID-19.