Чебоксары, 8 июня, 2020, 08:04 — ИА Регнум. В Чувашии официально выявлено 3475 пациентов с коронавирусом, в том числе 36 детей. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики на своей странице в «Инстаграмме».

Cap.ru В реанимобиле

По данным на 7 июня, в республике развернуто 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19, остаются свободными 114 коек. 1727 человек выздоровели, из них 859 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.

«На аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) — 27 человек», — говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 3475 человек, включая 36 несовершеннолетних. Проведено 69 028 тестов на COVID-19 у 62 541 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии треть выявленных случаев коронавируса приходится на Чебоксары. За последние сутки в Чебоксарах подтверждено 54 случая заражения, всего в Чувашии выявлено 80 новых носителей. Зарегистрировано 16 летальных исходов.