Чебоксары, 8 июня, 2020, 07:52 — ИА Регнум. В Чувашии треть выявленных случаев коронавируса приходится на Чебоксары. За последние сутки в Чебоксарах подтверждено 54 случая заражения. Такие данные приводят в региональном министерстве здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Данные минздрава Чувашии

По состоянию на 8 утра 8 июня, в Чувашии у 3475 человек подтверждена коронавирусная инфекция, в том числе за сутки выявлено 80 носителей. Из них 54 — в Чебоксарах, что составляет более половины от числа вновь подтверждённых случаев заражения. Также столица республики лидирует по общему числу выявленных случаев заражения.

По данным оперативного штаба на 7 июня, в Чувашии выявлено 3475 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 80. Выздоровели 1625 пациентов с COVID-19, в том числе за сутки — 100. Зарегистрировано 16 летальных исходов.

География распространения коронавируса (в скобках — прирост за последние сутки):

г. Чебоксары — 1191 (+54);

г. Шумерля — 145 (+6);

Чебоксарский район — 162 (+5);

Ядринский район — 212 (+4);

г. Новочебоксарск — 151 (+3);

г. Алатырь — 109 (+3);

Моргаушский район — 126 (+1);

Комсомольский район — 121 (+1);

Батыревский район — 113 (+1);

Урмарский район — 96 (+1);

Шемуршинский район 92 (+1);

г. Канаш — 113 (0);

Красночетайский район — 101 (0);

Канашский район — 96 (0);

Порецкий район — 92 (0);

Янтиковский район — 86 (0);

Цивильский район — 74 (0);

Ибресинский район — 63 (0);

Шумерлинский район — 61 (0);

Алатырский район — 51 (0);

Яльчикский район — 51 (0);

Мариинско-Посадский район — 50 (0);

Вурнарский район — 43 (0);

Аликовский район — 34 (0);

Козловский район — 26 (0);

Красноармейский район — 16 (0).