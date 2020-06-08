Треть носителей коронавируса в Чувашии – чебоксарцы
Чебоксары, 8 июня, 2020, 07:52 — ИА Регнум. В Чувашии треть выявленных случаев коронавируса приходится на Чебоксары. За последние сутки в Чебоксарах подтверждено 54 случая заражения. Такие данные приводят в региональном министерстве здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По состоянию на 8 утра 8 июня, в Чувашии у 3475 человек подтверждена коронавирусная инфекция, в том числе за сутки выявлено 80 носителей. Из них 54 — в Чебоксарах, что составляет более половины от числа вновь подтверждённых случаев заражения. Также столица республики лидирует по общему числу выявленных случаев заражения.
По данным оперативного штаба на 7 июня, в Чувашии выявлено 3475 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 80. Выздоровели 1625 пациентов с COVID-19, в том числе за сутки — 100. Зарегистрировано 16 летальных исходов.
География распространения коронавируса (в скобках — прирост за последние сутки):
г. Чебоксары — 1191 (+54);
г. Шумерля — 145 (+6);
Чебоксарский район — 162 (+5);
Ядринский район — 212 (+4);
г. Новочебоксарск — 151 (+3);
г. Алатырь — 109 (+3);
Моргаушский район — 126 (+1);
Комсомольский район — 121 (+1);
Батыревский район — 113 (+1);
Урмарский район — 96 (+1);
Шемуршинский район 92 (+1);
г. Канаш — 113 (0);
Красночетайский район — 101 (0);
Канашский район — 96 (0);
Порецкий район — 92 (0);
Янтиковский район — 86 (0);
Цивильский район — 74 (0);
Ибресинский район — 63 (0);
Шумерлинский район — 61 (0);
Алатырский район — 51 (0);
Яльчикский район — 51 (0);
Мариинско-Посадский район — 50 (0);
Вурнарский район — 43 (0);
Аликовский район — 34 (0);
Козловский район — 26 (0);
Красноармейский район — 16 (0).