Иркутск, 8 июня, 2020, 07:30 — ИА Регнум. Иркутские спасатели обнародовали удручающую статистику: с начала 2020 года в Приангарье произошло 3594 пожара, на которых погибли 113 человек, из которых 22 —дети. В последнее время ситуация ещё более ухудшилось, как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, граждане в огне стали гибнуть ежедневно.

МЧС РФ Иркутская область. Пожар в жилом доме

Только за 7 июня в регионе произошло 13 пожаров. В дачном доме садоводства Иркутского района погиб мужчина, а в ночь на 8 июня при тушении автомобиля во дворе дома в Иркутске также обнаружили погибшего мужчину.

7 июня в садоводстве «Чайка» Иркутского района сгорели дачный дом и автомобиль. Из-за того, что пожар начался ночью и был обнаружен соседями слишком поздно, произошло обрушение строительных конструкций. Лишь под утро, при ликвидации последствий пожара, в подполье дома был найден погибший мужчина — 55-летний хозяин дома.

Ещё одна трагедия произошла в первом часу ночи 8 июня в Иркутске на улице Байкальской. На пассажирском сиденье горящего автомобиля «Нива» находился погибший 51-летний мужчина.