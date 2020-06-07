Москва, 7 июня, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Депутат Московской городской думы Елена Шувалова была исключена из партии КПРФ. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости.

Duma.mos.ru Елена Шувалова

«Да, действительно так. Могу сказать, что большинством голосов она была исключена, 10 человек против, двое воздержались», — отметил в комментарии агентству член думской фракции КПРФ Леонид Зюганов.

Причиной исключения из партии законодателя стало нарушение партийной дисциплины, а также желание организовать в 2019 году круглый стол с участием скандального блогера Алексея Навального.

Сын председателя КПРФ Геннадия Зюганова подчеркнул, что Шувалова может быть восстановлена в партии в случае, если признает свою неправоту.