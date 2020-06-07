Санкт-Петербург, 7 июня, 2020, 19:57 — ИА Регнум. На Петроградской стороне Санкт-Петербурга воскресным днём столкнулись автомобили Ferrari и Volkswagen Polo, в результате чего водитель последнего погиб, еще два человека, в том числе водитель итальянского спорткара, пострадали. Об этой дорожной аварии 7 июня сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today В центре Петербурга «Феррари» врезалось в «Поло» (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»)

ДТП произошло около 16:30 мск на пересечение Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы. Как уточнили в ведомстве, водитель (на вид 65 лет) за рулем «Фольксвагена» при совершении левого поворота не предоставил преимущество и совершил столкновение с «Феррари» под управлением 43-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в ГИБДД.

Также пострадала 32-летняя пассажирка этой машины, она получила легкие травмы, и водитель «Феррари», который получил травмы средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.