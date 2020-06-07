Санкт-Петербург, 7 июня, 2020, 19:44 — ИА Регнум. В восточной части Санкт-Петербурга в одном из цехов пищевого производства ЗАО «Охтинское» загорелась конвейерная лента. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Https://vk.com/spb_today Пожар в ЗАО «Охтинское» (цитата группы «ДТП и ЧП")

ЧП произошло около 19:09 мск в Красногвардейском районе на улице Маршала Тухачевского, 24. В четырехэтажном здании одного из крупнейший производителей хлебобулочных изделий ЗАО «Охтинское» загорелась конвейерная лента.

«Пожар в помещении на четвертом этаже на площади 10 кв. метров. Эвакуировано более 100 человек. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.