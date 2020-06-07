Вашингтон, 7 июня, 2020, 19:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подверг критике экс-госсекретаря страны Колина Пауэлла за то, что он в свое время втянул Соединенные Штаты в катастрофические войны на Ближнем Востоке. Об этом 7 июня он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Whitehouse.gov Государственный секретарь США Колин Пауэлл со знаменитой пробиркой. 2003

Заявление Трампа последовало после того, как Пауэлл выразил готовность поддержать на предстоящих президентских выборах США кандидату от демократической партии Джо Байдена.

«Колин Пауэлл тот самый упрямец, который несет огромный груз ответственности за то, что втянул нас в катастрофические войны на Ближнем Востоке, только что объявил, что будет голосовать за еще одного упрямца ― сонного Джо Байдена», ― говорится в сообщении.

Трамп также напомнил бывшему госсекретарю страны о том, как при его пособничестве была развязана война в Ираке.

«Разве не Пауэлл сказал, что у Ирака было «оружие массового уничтожения?» Они этого не делали, но мы пошли на войну!», ― добавил американский лидер.

Напомним, ранее бывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что министерство обороны США определило четыре страны в качестве потенциальных врагов государства — это Россия, Китай, Иран и КНДР. Тем не менее ни одна из этих стран не нападает на Соединенные Штаты, поэтому де-факто они врагами не являются.