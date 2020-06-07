Москва, 7 июня, 2020, 19:15 — ИА Регнум. «Собянин не заслужил» — таков основной посыл видеобращения, которое разместил на своей странице в Instagram художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. Поводом для выступления известного актера стала пародия Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина.

Mos.ru Евгений Миронов

«Я никак не ожидал от Максима. Ну неужели сейчас, на волне такого хайпа, такой злости по отношению к Собянину, очень талантливый артист вздумал набрать очков?», — сказал Миронов.

По мнению артиста, Собянин отдает все силы, чтобы «было меньше жертв». «Сейчас не время так хаять власть. Оно тяжелое для всех. А смеяться, тем более так грубо… Не заслужил Собянин этого», — подчеркнул Миронов. Напоним, что Максим Галкин на своей странице в Instagram разместил довольно злую пародию на введенные в столице строгие ограничения и нежелание мэра давать послабления. Героями «шутки» стали Сергей Собянин и Владимир Путин.

Ролик набрал более 6,5 миллионов просмотров.