Гонконг, Китай, 7 июня, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Напряженность в отношениях между Китаем и США привела к резкому спаду торговли между Соединенными Штатами и Гонконгом. Об этом 7 июня свидетельствуют данные гонконгского статистического департамента.

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Торговый баланс упал до почти десятилетнего минимума. В 2019 году общий экспорт товаров из Гонконга в США снизился на 15% по сравнению с данными за 2018 год и составил порядка $40 млрд.

Напомним, отношения между США и Китаем значительно осложнились после того, как главой государства стал Дональд Трамп. Торговые войны между странами нанесли серьезный ущерб экономическому сотрудничеству между державами.