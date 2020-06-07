Москва, 7 июня, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Власти США по энергетическим вопросам оказывают давление на Германию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Угрозы дяди Сэма

«Посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, представитель США призывает Берлин переписать свою «политику на энергетическом направлении с России».

Захарова уточнила, что Вашингтон предлагает Германии отказать от выгодного сотрудничества с РФ и переориентироваться на энергоносители, в частности, США.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня посол России в США Анатолий Антонов сообщил во время общения с журналистами, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован вопреки всем действиям со стороны США.

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