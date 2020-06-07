Калуга, 7 июня, 2020, 15:07 — ИА Регнум. В Калуге открылась выставка репродукций икон и духовных картин «Троица единая и нераздельная», сообщили 7 июня корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Святая Троица в Бытии 1580 г

На выставке представлены репродукции икон и картин, показывающие образы, символы и традиции праздника Святой Троицы. На сюжет, посвященный празднику Троицы, написано немало картин и икон. Самой знаменитой иконой считается «Троица», написанная в 1411 году русским монахом-иконописцем Андреем Рублевым. На калужской выставке представлена и репродукция иконы «Святая Троица в бытии 1580 г.», получившее, как тип иконы, широкое распространение в XVI веке. Также можно увидеть и более поздние изображения знаменитых иконописцев: Симона Ушакова, мастеров Оружейной Палаты Кремля: Тихона Филатьева и Кирилла Уланова (XVII век).

Выставка подготовлена духовно-просветительским историко-культурным центром «Достояние» при поддержке международного конкурса «Православная инициатива» в рамках реализации проекта «Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет!».