Калуга, 7 июня, 2020, 11:45 — ИА Регнум. 80 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области 7 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Фото: pixabay.com

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 4 тыс. 600 положительных тестов: 2467 человек находятся на лечении, 2097 человек выздоровели, 36 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (657), в Обнинске (527), в Боровском районе (207), в Малоярославецком районе (171), в Жуковском районе (161) и в Кировском районе (109).