Москва, 7 июня, 2020, 01:09 — ИА Регнум. Большинство пользователей мессенджера Telegram испытывают проблемы с подключением из-за сбоя в работе. Об этом сообщает сетевой ресурс, отслеживающий работу приложений Downdetector.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

По данным сетевого ресурса, наибольшее количество жалоб на работу мессенджера возникло в РФ. Кроме того, пользователи Telegram в других странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и Канаде, также испытали проблемы.

Как передавало 6 июня ИА REGNUM, после очередного обновления мессенджер Telegram получил редактор видеозаписей и ряд других новых функций.