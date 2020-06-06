Бамако, 7 июня, 2020, 00:16 — ИА Регнум. Вооруженные люди в военной форме напали на деревню в Мали, где проживает народность фулани, и убили не менее 20 мирных жителей, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

hdptcar В Африке

Сообщается, что нападение произошло 5 июня в деревне Бинедама. Мэр соседней деревни Банкасс заявил, что в результате нападения на Бинедаму погибли от 20 до 30 человек. В то же время ассоциация Фулани сообщила о 29 погибших. При этом ассоциация обвинила в атаке военнослужащих армии Мали, которые якобы окружили грузовиками деревню, а потом начали убивать мирных жителей и поджигать дома.

«Все жертвы были простыми мирными жителями, которые не совершили никакого преступления, окромя особой этнической принадлежности», — говорится в сообщении ассоциации.

Пресс-служба армии Мали пока никаких комментариев по инциденту не дала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мали зачастую происходят преступления, вызванные межэтническими конфликтами. Представители народности фулани, ведущие полукочевой образ жизни, периодически вступают в столкновения с оседлыми земледельцами догонами.