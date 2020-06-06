Мурманск, 6 июня, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Подводные лодки Северного флота России завершили учебные испытания в полигонах Баренцева моря. Об этом 6 июня сообщили пресс-служба флота.

Mil.ru Атомная подводная лодка Северного флота

«Несколько атомных и дизель-электрических подводных лодок подводных сил и Кольской флотилии Северного флота выполнили учебные противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море», — отмечается в заявлении.

Подводники выполнили учебные задания по маневрированию на различных глубинных диапазонах, уничтожили условные цели противника.