Калуга, 6 июня, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил пространство актуального искусства Pro Art’s (АНКО «Центр поддержки современной культуры»), расположенное в трехэтажном отреставрированном купеческом доме XVIII века на улице Театральной в Калуге.

Пресс-служба правительства Калужской области Врио губернатора Калужской области посетил Pro Art’s

В сопровождении исполняющего полномочия городского головы Калуги Дмитрия Денисова и министра культуры области Павла Суслова он познакомился с выставкой художницы Юлии Агеносовой Russia Today. And Tomorrow, с экспозицией художественных работ Алексея Васильева, осмотрел пространство библиотеки и театральной лаборатории.

Pro Art`s основано в 2018 году как открытое пространство для диалога на актуальные темы, место встречи современных героев с современными зрителями. Как рассказал основатель и идейный вдохновитель проекта Леонид Меерович, его задача — сформировать эффективную модель культурного центра, новую локальную арт-сцену, встраиваемую в систему современных художественных процессов.

В Pro Art`s регулярно проходят выставки современного искусства, арт-резиденции, инклюзивные перформансы, показы программ международных кинофестивалей, концерты, театральные фестивали, поэтические баттлы, читки пьес современных драматургов. В рамках образовательной программы проводятся мастер-классы, лекции, встречи с участием значимых деятелей мира искусства.

Выставочная программа галереи Pro Art`s направлена на исследование и презентацию актуальных художественных практик, продвижение и популяризацию современного визуального искусства в регионе, а также формирование регионального арт-рынка.

В театральной лаборатории под руководством режиссёра Константина Солдатова, используя современные технологии и новые сценические формы, создают собственные спектакли, проходят гастроли театров из других городов, калужане знакомятся с актуальной драматургией и с тенденциями в современном театре.

В планах собственника здания — сделать его еще более удобным для посетителей. Проект, решающий эту задачу, представили Владиславу Шапше специалисты центра компетенций по вопросам развития городской среды «ТОЛК». Планируется привести к единому дизайн-коду все фасады, выходящие во внутренний двор, развить схему балконов по периметру трех сторон второго этажа — создать дополнительные зрительские места на втором уровне, выходящие на сцену, добавить объекты освещения.

Проект является достойным примером частно-государственного партнерства и вписывается в решение более масштабной задачи — реконструкцию пешеходной части улицы Театральной.

Владислав Шапша заверил участников встречи в своей поддержке начатых преобразований одной из самых любимых горожанами и гостями Калуги улиц исторического центра города.

«Давайте будем действовать постепенно. Быстро такие проекты точно не реализуются, мы не Москва. Но то, что это нужно делать, — это правда. Шаг за шагом сделаем обязательно», — сказал глава области.