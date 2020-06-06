Санкт-Петербург, 6 июня, 2020, 20:40 — ИА Регнум. Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» (проект 22 350) прибыл на Северную верфь в Санкт-Петербурге после завершения морской части государственных испытаний, продлившейся десять месяцев и проходившей на Северном и Балтийском флоте.

ПАО «Северная верфь» Фрегат «Адмирал флота Касатонов» у причалов Северной верфи

На предприятии, построившем корабль, в течение июня пройдет его ревизия. После этого фрегат будет передан Военно-морскому флоту России, сообщили 6 июня ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Северная верфь».

В Балтийском море на корабле протестировали все проектные характеристики, работу систем и вооружения, а также провели спасательные и эвакуационные учения, отработали взаимодействие с подлодками и авиацией.

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Во время ревизии сотрудники Северной верфи проведут техобслуживание механизмов и устройств, главной энергетической установки, восстановят изоляцию и лакокрасочные покрытия, отработают все замечания экипажа. По завершении ревизии фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершит контрольный выход в море и, после подписания приемного акта, будет готов к передаче заказчику — ВМФ России.

Фрегат будет служить на Северном флоте, так же, как и флагман проекта 22 350 — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». В настоящее время на Северной верфи Петербурга для Северного флота строится второй серийный фрегат — «Адмирал Головко». В мае он был спущен на воду.

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Кроме того, Северная верфь ведет строительство фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».