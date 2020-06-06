Санкт-Петербург, 6 июня, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Суд в Петербурге отправил под стражу на два месяца мужчину, выстрелившего в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте днем 4 июня. Это жестокое и дерзкое преступление вызвало резкое возмущение петербуржцев и большой общественный резонанс.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Заур Каримов в суде

Гражданин РФ Заур Каримов, которому уже предъявлено обвинение в покушении на убийство, с помощью адвоката пытался убедить суд в том, что находился в состоянии шока, и просил домашний арест. Однако суд не убедили аргументы обвиняемого, и его отправили в СИЗО как минимум до 4 августа 2020 года, сообщает 6 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, около 13 часов в минувший четверг у дома №137 по Невскому проспекту Каримов, имея умысел на убийство студента в связи с произошедшим между ними конфликтом, умышленно с целью убийства произвел не менее одного выстрела из огнестрельного оружия в голову потерпевшему.

По имеющейся информации, 24-летнего студента Влада Г., обратившегося за оформлением санитарной книжки для работы, обманула фирма, где Каримов работал охранником. Пришедший с требованием выдать книжку или вернуть деньги, молодой человек получил пулю в голову из травматического оружия. Каримов был задержан 5 июня у своей сожительницы в центре Петербурга. В тот же день ему предъявили обвинение.

При избрании меры пресечения Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга установил, что Каримов уже привлекался к уголовной ответственности за преступление средней тяжести. Также он проверялся по факту причинения огнестрельного ранения бедра гражданину Киргизии.

Выяснилось, что Каримов официально нигде не трудоустроен, занимается частным извозом. У него есть четверо детей, бывшая жена и нынешняя сожительница — по данным СМИ, сотрудница полиции. При этом, как сообщалось ранее, Заур Каримов прописан во Всеволожском районе Ленинградской области, имеет разрешение на ношение травматического оружия и автомобиль.

На вопрос судьи, почему он скрылся с места преступления, Каримов заявил, что «поехал в Лугу ставить свечку за здоровье потерпевшего к иконе Божьей Матери».

«Вопрос судьи, почему нельзя было сначала скорую вызвать, а уже потом свечку ставить, остался без ответа», — заметили в судебной пресс-службе. Каримов также утверждал, что с ним произошла «случайность».

Защитник Каримова в суде заявил, что его клиент якобы находился в шоковом состоянии и собирался сделать явку с повинной, но не успел. Однако просьбу адвоката о домашнем аресте Каримова по месту жительства сожительницы суд оставил без внимания и отправил обвиняемого в СИЗО.

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.