Кострома, 6 июня, 2020, 14:47 — ИА Регнум. В Костромской области стало известно о смерти двенадцатого пациента с COVID-19. Об этом 6 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Пенсионер из Костромы был госпитализирован в Окружную больницу костромского округа №2 26 мая, врачи определили его состояние как «средней тяжести». Спустя двое суток, 28 мая состояние 73-летнего мужчины ухудшилось, его перевели в реанимацию.

«Сначала пациент находился на НИВЛ, затем его подключили к ИВЛ. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента. Пожилой мужчина скончался 5 июня», — сообщили в оперативном штабе.

Всего за прошедшие сутки в Костромской области выявили ещё 26 случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 888 инфицированных, более половины из них — 462 человека выздоровели. В больницах региона находятся 75 человек, 3 — на ИВЛ.