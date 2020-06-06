Калуга, 6 июня, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги организована проверка в связи с появившейся в интернете информацией о жестоком обращении с ребёнком в школе, сообщила 6 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

По её словам, проверкой было установлено, что преподаватель калужской средней общеобразовательной школа № 4 применил к ученику пятого класса методы, наносящие вред физическому и психическому здоровью ребёнка. Мальчику были причинены телесные повреждения. Материалы проверки прокуратурой направлены в УМВД России по городу Калуге для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (жестокое обращение с детьми). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее в группе «Калуга Жесть» социальной сети «ВКонтакте» были помещены кадры, сделанные в 2019 году на уроке английского в калужской школе № 4, где учитель, безуспешно пытаясь успокоить пятиклассников, мешающих ему проводить урок, ударил по голове одного из расшалившихся детей. Как утверждает автор видео, после удара у ребёнка была рассечена бровь.