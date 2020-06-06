Полотняный завод, Калужская область, 6 июня, 2020, 13:33 — ИА Регнум. 221 год со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина отметили в мемориальном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Полотняный Завод» в Калужской области, впервые из-за пандемии коронавируса праздник прошёл виртуально, сообщает 6 июня корреспондент ИА REGNUM.

Pzapovednik.ru В мемориальном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Полотняный Завод»

По информации генерального директора объединенного музея-заповедника Виталия Бессонова, на родине музы поэта Натальи Гончаровой в Полотняном Заводе, где неоднократно бывал Александр Пушкин, ко дню рождения поэта подготовились особенно тщательно. Сотрудникам музея помогли технические возможности, которые сегодня активно используются благодаря интернету, социальным сетям и сайту музея.

«В этом году мы необычно обращаемся к творчеству поэта и предлагаем всем желающим в режиме онлайн почитать его стихи, поздравить своих земляков с Днём русского языка, который тоже отмечается 6 июня и совершить прогулку по старинному парку. Ранее ценителей поэзии призвали почитать пушкинские стихи, снимая все на телефоны и прислать записи на сайт учреждения. Из таких видео смонтированы ролики, которые уже можно посмотреть. А самые любознательные могут принять участие в литературных викторинах и конкурсах», — сказал Виталий Бессонов.

Изюминка праздника — проект «К Пушкину, в парк Гончаровых». Он подразумевает онлайн-прогулки по парку Полотняного Завода, который сохранился с XVIII века. Большинство деревьев парка — дубы. Многие места здесь уже давно стали мемориальными: Пушкинская аллея, памятник поэту, беседка (по приданию, сюда часто приходил Александр Сергеевич). Пройти Пушкинскими маршрутами можно будет на официальном сайте музея и в музейных группах социальных сетей. Проект пока виртуальный, но он станет реальным, как только появится возможность вновь посещать Полотняный Завод на калужской земле.