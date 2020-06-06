В костромской деревне прогресс победил красоту
Кострома, 6 июня, 2020, 11:25 — ИА Регнум. В центре костромской деревни Коряково, несмотря на протесты местных жителей, установили 30-метровую вышку сотовой связи — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Костромичи намерены добиваться переноса базовой станции МТС за пределы деревни.
Больше всего обитателей Коряково возмутило отсутствие общественных обсуждений перед строительством сооружения. По мнению несогласных, принимать важные решения нужно с учетом мнения людей — даже если этого не требуют нормы закона.
Активисты уже отправили обращения к главе Костромского района, написали в Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру и на официальный сайт Президента России. Центр населённого пункта — не самое эстетичное и логичное место для вышки, считают жители деревни.
Как ранее пояснили представители телекоммуникационной компании, место установки вышки 2G/4G подбиралось исходя из соображений практичности и удобства. Правовой необходимости обсуждать вопрос с жителями деревни нет. Землями в населённом пункте распоряжается районная администрация, соглашение с ней заключено.