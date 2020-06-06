Тюмень, 6 июня, 2020, 07:48 — ИА Регнум. В Тюмени, на улице Мельникайте в районе озера Алебашево с июня 2020 года начинается строительство комплекса зданий научно-технического центра ООО «Новатэк НТЦ». Об этом сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Www.iato.ru Проект научного центра «Новатэка» в Тюмени

В реализацию проекта будет вложено более двух миллиардов рублей и создано более 700 новых рабочих мест.

Будущий научно-технический центр — это комплекс зданий с Центром лабораторных исследований по керну, флюидам, буровым и тампонажным растворам, коррозионной устойчивости, мёрзлым грунтам, экологии и другому. А также с медиа-центром, с конференц-холлом, учебными классами и data-центром, многоуровневой автомобильной парковкой. Здесь будут высажены крупномерные деревья и кустарники — клёны, ивы, берёзы, сосны.