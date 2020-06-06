Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 7 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Тамбовская область отправила на фронт 434 тыс. воинов. Из них 250 тыс. человек не вернулись с поля боя. Ещё 150 тыс. тамбовчан скончались в тылу. 396 красноармейцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 50 — стали полными кавалерами ордена Славы.

В Тамбовской области были сформированы десятки частей и соединений. Бойцы 2-й гвардейской армии, не потерпевшей в годы войны ни одного поражения, приняли участие в битве за Сталинград. Навсегда вписан в историю страны подвиг железнодорожников, создавших третий по значению в СССР железнодорожный узел Мичуринск — Кочетовка.

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