Иван Шилов ИА REGNUM Это наша война

Москва, 6 июня, 2020, 12:00 — ИА Регнум. По некоторым данным, в годы войны из Дагестана на фронт ушли 180 тыс. бойцов, из которых погибло более 90 тыс. человек. Более 70 воинов удостоены высокого звания Героя Советского Союза, двое признаны Героями РФ, семь человек стали кавалерами ордена Славы. Среди тех, чьи имена навсегда вписаны в историю, — дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан. Он совершил более 600 боевых вылетов, принимал участие в 150 воздушных боях, самостоятельно сбил 30 вражеских самолётов и ещё 19 — в групповых сражениях.

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