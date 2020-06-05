Владикавказ, 5 июня, 2020, 19:41 — ИА Регнум. В Северной Осетии прошла акция «Сохрани лес». Она была приурочена к Дню эколога, который отмечают в России 5 июня, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании Сбор макулатуры в Северной Осетии

Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании Участники акции

В рамках акции в городе Владикавказе состоялся сбор макулатуры. Активисты ОНФ и представители «Молодежки ОНФ» при поддержке неравнодушных граждан собрали более одной тонны макулатуры. Старая бумага поможет сохранить жизнь лесам.

Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании Урна для сбора батареек

Помимо этого, ко Дню эколога в здании Северо-Осетинского государственного университета была установлена специальная урна для сбора батареек. С такой просьбой к команде «Молодежки ОНФ» обратилось экологическое движение «Sansara». Старые батарейки, попадая в землю, загрязняют грунтовые воды. Почва и вода становятся источником заражения для животных, птиц, рыб и растений, а впоследствии отравляют организм человека.