Тамбов, 5 июня, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Тамбовская область занимает третью позицию в России по обеспеченности населения спортсооружениями, а также по систематическим занятиям жителями физкультурой и спортом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Михаил Белоусов

Начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов принял участие в итоговой коллегии Минспорта России. В этом году она проходила в режиме видеоконференцсвязи. Подводя итоги 2019 года, министр спорта РФ Олег Матыцин отметил Тамбовскую область по ряду показателей. В частности, регион стал третьим в стране по обеспеченности населения спортивными сооружениями. Третью позицию заняла Тамбовская область и по систематическим занятиям физической культурой и спортом населения.

Согласно данным статистики, обеспеченность населения спортивными сооружениями на Тамбовщине составляет 87,6%. Лучший результат, чем на Тамбовщине, только в Калужской и Белгородской областях.

Почти половина населения области (49,6%) систематически занимаются физкультурой и спортом. При подсчете учитывается численность населения в возрасте от 3 до 79 лет. Выше показатель только у Краснодарского края и республики Дагестан. Стоит отметить, что в 2018 году число спортивных тамбовчан было меньше — 45,9%. Соответственно, Тамбовская область занимала четвёртое место, уступая Краснодарскому краю, Татарии и Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Я хочу поблагодарить за пристальное внимание к развитию спорта руководство области, за помощь и всестороннюю поддержку лично главу администрации Александра Валерьевича Никитина, а также сказать «спасибо» за слаженную работу всем специалистам нашей сферы, работающим в городах и районах области», — подчеркнул Михаил Белоусов.

На коллегии также были затронуты вопросы работы ведомства во время пандемии коронавируса — организация тренировочного процесса спортсменов на самоизоляции и по завершению самоизоляции, проведение всероссийских и международных соревнований в стране в 2020 году, подготовка российских атлетов к участию в международных стартах в текущем сезоне.